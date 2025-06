George Russell ha tirato fuori dal cilindro uno dei giri migliori della sua carriera e si è preso di prepotenza la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1.

Sul tracciato cittadino di Montreal, il britannico della Mercedes ha messo tutti in riga con un giro perfetto, beffando all'ultimo respiro sia Max Verstappen (Red Bull), secondo, che Oscar Piastri (McLaren), attuale leader del campionato che non è andato oltre il terzo tempo.

Ottima prestazione anche per Kimi Antonelli, il giovane rookie italiano al volante dell'altra Mercedes è riuscito a prendersi un impressionante quarto posto al termine delle qualifiche.

Le Ferrari, invece, ancora una volta sottotono: Lewis Hamilton ha chiuso quinto, mentre Charles Leclerc ha commesso un errore nell'ultimo tentativo del Q3, dovendosi così accontentare solo dell'ottava piazza. Va precisato anche che, in quel tentativo, nel primo settore era riuscito a far registrare il miglior tempo. Subito dopo ha commesso un primo errore che lo ha portato a correggere la traiettoria, quando si è trovato davanti la RB di Hadjar che lo ha costretto a rallentare.

Deludente anche la qualifica di Lando Norris: il britannico della McLaren scatterà soltanto dalla settima posizione. Completano la top ten Fernando Alonso (Aston Martin) sesto, Isack Hadjar (Racing Bulls) nono e Alex Albon (Williams) decimo.

Queste le valutazioni di giornata da casa Ferrari...

Lewis Hamilton: "P5 è un buon risultato dopo delle sessioni piuttosto interessanti e altalenanti tra prove libere e qualifica. Stiamo lottando contro vetture che hanno portato aggiornamenti, quindi ci aspetta una bella battaglia; ma darò tutto per provare a conquistare il podio. Con la strategia giusta e un buon passo gara, penso che sia possibile. Restiamo fiduciosi per domani, anche se sappiamo che non sarà facile".

Charles Leclerc:"Oggi mi sono sentito a mio agio sia in FP3 che in qualifica e credo che la macchina fosse abbastanza competitiva anche per la pole. Quindi, chiaramente, sono deluso dall'ottavo posto. Ero pronto a mettere tutto insieme nell'ultimo giro in Q3, ma purtroppo ho trovato Isack (Hadjar) davanti a me in curva 6 e in aria sporca si perde molto carico, su una pista come questa. Ho perso il posteriore e ho dovuto abortire il giro. Domani servirà una buona partenza e lotteremo per risalire, sperando di farcela ad arrivare a podio".

Fred Vasseur:"È stata una qualifica frustrante per la squadra, perché credo che il potenziale c'era e avremmo potuto fare molto meglio, ma alla fine non siamo riusciti a concretizzare. Nell'ultimo tentativo Charles stava facendo un ottimo giro, era più veloce di Russell di circa un decimo fino alla curva 6, quando ha trovato una macchina davanti a sé e ha dovuto abortire il giro. Non dico che avrebbe fatto la pole, perché mancavano ancora due terzi di giro, ma è un peccato perché si era ripreso bene dopo un venerdì molto complicato. Per quanto riguarda Lewis, il suo passo gara ieri è stato molto costante e sono sicuro che potrà disputare una buona gara partendo dalla quinta posizione. Qui a Montreal è possibile sorpassare e finora il nostro passo sui long run è stato incoraggiante. Di solito andiamo meglio in gara che in qualifica. È andata così, ora stringiamo i denti e vediamo cosa riusciremo a fare domani".

Il Gran Premio prenderà il via domenica alle ore 20:00.