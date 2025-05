Fabio Quartararo continua a riscrivere il copione del sabato in MotoGP e si conferma il pilota più letale sul giro secco. A Silverstone, teatro del settimo appuntamento del Mondiale 2025, il francese della Yamaha ha dominato le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna conquistando la terza pole position consecutiva dopo quelle ottenute a Jerez e Le Mans.

Il “Diablo” ha messo in scena un vero e proprio capolavoro, stampando un tempo monstre di 1:57.233, nuovo record assoluto del tracciato, e lasciando le quattro Ducati inseguitrici con distacchi pesanti. Con questo risultato, Quartararo raggiunge quota 19 pole nella classe regina e 22 complessive nel Motomondiale, consolidando il suo ruolo di riferimento assoluto in qualifica.

Al suo fianco scatteranno in prima fila Alex Marquez (Gresini Racing), secondo a 309 millesimi, e Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale), terzo a 589 millesimi. Dietro di loro, in quarta posizione, Marc Marquez, che arrivava a Silverstone da favorito e da leader del campionato, ma ha pagato caro un ultimo run del Q2 poco incisivo, chiudendo a 681 millesimi dalla vetta con la GP25 ufficiale.

Sorprendente la quinta posizione per il rookie spagnolo Fermin Aldeguer (Gresini), staccato di 0.840 dal tempo di Quartararo, davanti alla Yamaha di Jack Miller, sesto a 0.872. Più indietro in terza fila gli italiani: Fabio Di Giannantonio (7° con Ducati VR46), Luca Marini (8° con Honda) e Marco Bezzecchi (10° con Aprilia). Prestazione sottotono per Franco Morbidelli, solo 13°, penalizzato anche da una retrocessione di tre posizioni per impeding nelle libere del venerdì.

Fuori dalla Q2 e lontani dalla zona calda Enea Bastianini, solo 17° con la KTM, e Lorenzo Savadori, 20° con l’Aprilia. Una qualifica che parla chiaro: Quartararo è tornato, e con questo passo sarà durissima per tutti stargli davanti anche in gara.





Nel pomeriggio la gara Sprint su 10 giri prenderà il via alle 17:00.