Marc Marquez ha scritto un'altra pagina di storia nel sabato del Gran Premio d'Italia al Mugello. Il fuoriclasse spagnolo si è preso la pole position numero 100 in carriera — considerando tutte le classi — al termine di una qualifica infuocata, che ha visto quattro piloti scendere sotto il precedente record della pista. Il suo tempo, 1:44.169, gli vale anche il nuovo primato assoluto sui 5,25 chilometri del tracciato toscano.

Marquez scatterà dunque davanti a tutti nel nono appuntamento del campionato MotoGP 2025, che lo vede attualmente leader della classifica iridata. Un segnale fortissimo al resto della griglia, in un momento chiave della stagione.

Al suo fianco ci sarà Francesco Bagnaia, compagno di squadra del 32enne catalano, che ha mancato la pole per soli 59 millesimi. L'italiano, che al Mugello ha trionfato nelle ultime tre edizioni del Gran Premio d'Italia, ha un ritardo pesante in classifica: 93 punti da recuperare su Marquez. Ma la seconda posizione in griglia è un ottimo punto di partenza per tentare l'impresa, davanti al pubblico di casa.

Completa la prima fila Alex Marquez, terzo sulla Ducati GP24 del team Gresini Racing. Il fratello minore di Marc ha 32 lunghezze da recuperare nel Mondiale e oggi ha mostrato di non voler rinunciare a lottare per il titolo.

In seconda fila, ma comunque anche lui velocissimo Fabio, Quartararo, autore del quarto tempo nonostante la rovinosa caduta di ieri che ha messo a dura prova la sua spalla sinistra. Il francese della Yamaha è stato l'ultimo a scendere sotto il vecchio record della pista.

Con lui in seconda fila Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3), miglior tempo nelle prove del venerdì, e Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), finalmente protagonista dopo un inizio di stagione non brillantissimo.

Fabio Di Giannantonio, con l'altra Ducatri VR46, guiderà la terza fila, seguito da Pedro Acosta (KTM) e Alex Rins (Yamaha), mentre Marco Bezzecchi (Aprilia), nonostante il miglior tempo nella prima sessione di libere, non è andato oltre la decima posizione.

Nel pomeriggio la gara Sprint su 11 giri prenderà il via alle ore 15.