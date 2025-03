Dopo la riunione straordinaria del Consiglio europeo del 6 marzo, si riportano di seguito le dichiarazioni rilasciate a commento dal Presidente Antonio Costa e dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nella conferenza stampa di chiusura.



Ursula von der Leyen

"Usciamo da questo Consiglio europeo molto determinati a garantire la sicurezza dell'Europa e ad agire con la portata, la velocità e la risolutezza che la situazione richiede. Siamo determinati a investire di più, meglio e più velocemente insieme. Da Parigi a Londra a Bruxelles, abbiamo dimostrato di essere disposti e capaci di intensificare i nostri sforzi congiunti e di coordinarci efficacemente.Il fatto è che l'Europa sta affrontando un pericolo chiaro e presente. Ecco perché oggi ho presentato ai leader il piano REARM Europe, un piano per dare all'Europa la capacità militare di cui ha bisogno per affrontare le minacce odierne. Potrebbe mobilitare fino a 800 miliardi di euro. Si tratta di assumersi maggiori responsabilità per la nostra sicurezza. Perché l'urgenza è reale.Pertanto, abbiamo concordato che con il sostegno dei leader, la Commissione presenterà al prossimo Consiglio europeo, il Consiglio europeo ordinario di marzo, le proposte legali dettagliate. Vorrei spiegare i cinque diversi elementi. In primo luogo, proporremo di attivare la clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità e crescita in modo controllato, coordinato e con limiti di tempo. Ciò consentirà agli Stati membri la maggiore flessibilità fiscale di cui hanno bisogno e darà loro lo spazio per investire nella difesa, immediatamente e in modo sostanziale. Ciò non ha precedenti. Se pienamente utilizzato, ciò potrebbe sbloccare fino a 650 miliardi di euro di spesa per la difesa.In secondo luogo, proporremo un nuovo strumento finanziario: forniremo agli Stati membri 150 miliardi di euro in prestiti per accelerare l'approvvigionamento congiunto. Questa è una misura eccezionale, ma è la misura giusta per tempi eccezionali. Questi fondi potrebbero essere utilizzati per le capacità europee in settori selezionati. Le consegne devono essere rapide, questi prestiti dovrebbero finanziare gli acquisti dai produttori europei e i prestiti possono essere investiti in contratti pluriennali, il che è molto importante per l'industria della difesa. Questo è anche un modo per migliorare l'interoperabilità nell'approvvigionamento congiunto, quindi una minore frammentazione; ridurrà ovviamente i costi perché consentirà un aumento di scala così importante per la produzione. Tutto in una volta e molto velocemente. Il terzo elemento è volontario. Riguarda la possibilità di reindirizzare l'attuale bilancio UE verso la difesa. Qui, l'attenzione è sui fondi di coesione. Di nuovo, è una possibilità volontaria. Se si desidera che i fondi di coesione siano flessibilizzati, è possibile reindirizzarli verso questioni di difesa. Quindi, oltre alla discussione odierna sui finanziamenti pubblici, abbiamo anche discusso su come attrarre più capitale privato. Qui, è molto importante che portiamo avanti l'Unione europea del risparmio e degli investimenti. È fondamentale per gli investimenti privati, ma è anche fondamentale che la Banca europea per gli investimenti cambi e aggiorni i suoi modelli di prestito. Dobbiamo assicurarci che la nostra industria della difesa, in particolare le nostre start-up e mid-cap innovative, abbiano pieno accesso ai finanziamenti.Presenteremo presto il Libro bianco sul futuro della difesa europea. Ciò avverrà il 19 marzo, subito prima del Consiglio europeo ordinario. E presenteremo un omnibus di semplificazione per la difesa.Vorrei concludere molto brevemente con il fatto che abbiamo avuto uno scambio molto importante con il Presidente Zelenskyy a pranzo. Abbiamo parlato di come raggiungere una pace giusta e duratura. Il nostro sostegno alle forze armate ucraine non è mai stato così urgente. Pertanto, lavoreremo a stretto contatto con l'Ucraina e l'industria della difesa per garantire che le esigenze militari dell'Ucraina siano soddisfatte. Questa discussione è importante per gli Stati membri e per i nostri partner. Ecco perché domani mattina, dopo questo Consiglio europeo, noi due faremo un debriefing anche con i nostri partner".



Antonio Costa

"Oggi segna un momento decisivo per l'Europa. Per la sicurezza degli europei. Un mese fa, abbiamo tenuto una sessione di brainstorming strategico per guidare la nostra azione comune sulla difesa. E oggi, stiamo mantenendo i nostri impegni: ci stiamo muovendo con decisione verso un'Europa della difesa forte e più sovrana.Dal 2022, a Versailles, ci siamo assunti una maggiore responsabilità per la nostra difesa. Ma oggi abbiamo deciso di puntare molto più in alto, guidati da un nuovo senso di urgenza. Ringrazio la Commissione, e in particolare Ursula von der Leyen, per aver presentato un primo pacchetto di proposte in vista del Libro bianco sulla difesa. Su questa base, abbiamo preso decisioni concrete per fornire nuove risorse, nuovi strumenti, nuovi strumenti per le nostre capacità di difesa. Ciò significa investire nella nostra economia e proteggere i nostri cittadini.In primo luogo, abbiamo deciso di investire in settori prioritari già definiti dall'Agenzia europea per la difesa, sulla base delle lezioni apprese dalla guerra in Ucraina e in piena coerenza con la NATO: difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, missili e munizioni, droni e sistemi anti-droni, abilitatori strategici, mobilità militare, intelligenza artificiale, guerra informatica ed elettronica.In secondo luogo, abbiamo deciso di mobilitare fondi pubblici e privati ​​aggiuntivi per la nostra difesa. Creeremo un nuovo strumento europeo, fino a 150 miliardi di euro, per supportare gli stati membri nel potenziamento delle capacità di difesa di cui c'è urgente bisogno. Oltre a ciò, i leader hanno chiarito oggi che abbiamo bisogno di flessibilità all'interno del Patto di stabilità e crescita. Perché gli stati membri investiranno molto di più nella difesa e le nostre regole fiscali comuni devono consentire loro di farlo, in modo duraturo e sostenibile. Anche la flessibilità nell'incanalare i fondi europei esistenti verso la difesa sarà importante, per quegli stati membri che scelgono di farlo. Inoltre, l'iniziativa della Banca europea per gli investimenti di ampliare il suo mandato, per più prestiti al settore della difesa, migliorerà l'accesso ai finanziamenti privati ​​e avrà un effetto positivo sulle banche private.In terzo luogo, abbiamo deciso di investire meglio e in modo più efficiente insieme, con appalti congiunti e attraverso la standardizzazione e la semplificazione.Le nostre decisioni odierne trasmettono un messaggio chiaro: stiamo mettendo in pratica i nostri principi. Stiamo mantenendo ciò che abbiamo promesso: costruire la nostra deterrenza, rafforzare la sicurezza dei nostri cittadini e, nel frattempo, incrementare la competitività dell'Europa e la nostra base tecnologica e industriale.Una difesa europea più forte fornisce anche deterrenza all'Ucraina. I nostri sforzi per rafforzare la difesa europea andranno a beneficio anche dell'Ucraina. Perché la sicurezza dell'Ucraina è al centro della sicurezza dell'Europa.Siamo stati con l'Ucraina fin dal primo giorno. Abbiamo già fornito più di 135 miliardi di euro di supporto all'Ucraina dal 2022. Il nostro supporto è incrollabile: se la guerra continua; in qualsiasi futura trattativa di pace; nella ricostruzione; nell'adesione all'Unione Europea.E ora ci siamo impegnati ad aumentare ulteriormente il nostro supporto. Immediatamente, gli stati membri possono aumentare il loro supporto grazie all'aumento dello spazio fiscale. Diversi stati membri hanno già annunciato i loro impegni fino a 15 miliardi di euro. Oggi, abbiamo anche incaricato il Consiglio di lavorare urgentemente su ulteriori iniziative per affrontare le urgenti esigenze militari e di difesa dell'Ucraina.Allo stesso tempo, ci stiamo preparando a supportare l'Ucraina quando deciderà di impegnarsi nei negoziati, per aiutarla a raggiungere un risultato positivo. Ciò significa una pace giusta e duratura.Questo è un momento cruciale per l'Europa. E oggi abbiamo dimostrato che l'Unione Europea sta affrontando la sfida. Costruire l'Europa della Difesa e stare al fianco dell'Ucraina, spalla a spalla. Perché, alla fine della giornata, ciò che tutti vogliamo, ciò che tutti meritiamo, ciò per cui tutti lavoriamo, è la pace e la sicurezza. Grazie".

Sintetizzando quanto i rappresentanti delle due principali istituzioni europee hanno dichiarato, i Paesi membri dell'Unione potranno spendere in armamenti fino a 800 miliardi di euro, suddivisi tra maggior debito e prestiti. Questi soldi serviranno a finanziare i singoli eserciti, ma siccome la dipendenza dalla NATO non è stata messa in discussione, si è aggiunto il contentino che tutto ciò viene fatto anche in prospettiva di un futuro esercito europeo di cui si tracceranno i contorni in una riunione che si terrà il 19 marzo.

I soldi, almeno a parole, saranno spesi in Europa e dovranno incentivare l'industria europea, ma non è chiaro se vi sarà o meno una strategia di spesa in vista di una prossima difesa comune. Il rischio è che tutto ciò serva per "rabbonire" Trump il pazzo e la sua corte di fuori di testa... che però parlano di aumenti del 5% del budget militare dei Paesi NATO, dando per scontato che i futuri acquisti di armi debbano esser fatti negli Stati Uniti.

C'è spazio anche per l'Ucraina, alla quale l'Europa non negherà ulteriori forniture di armi, anche se adesso Zelensky ha cambiato i contenuti del suo leitmotiv, sostituendo accordo di pace e garanzie di sicurezza con quelle che in precedenza indicavano la fine del conflitto dettata solo dalla sconfitta della Russia. Non è chiaro, però, se gli 800 miliardi di euro includeranno anche ulteriori armi per Kiev o se queste saranno un ulteriore costo per l'Ue.

In questo caos appena descritto, per la cronaca, non va dimenticato che i Paesi Ue, nel loro complesso, a partire dal 2017 hanno praticamente raddoppiato la spesa militare, tanto che nel 2024 è stata di 324 miliardi di euro. Negli anni precedenti, fino al 2016, tale spesa oscillava intorno ai 150 miliardi. Queste cifre sono fornite dal Consiglio Europeo e, pertanto, sono cifre ufficiali.

Su tali basi, siamo sicuri che sia effettivamente necessario spendere 800 miliardi senza una strategia finalizzata ad un esercito europeo che possa consentirci di abbandonare la NATO che, va ricordato, non è un sistema di difesa dell'Europa, ma un sistema di difesa degli INTERESSI degli Stati Uniti in Europa con la possibilità, tra l'altro, di controllare, a basso costo, il Baltico, la Russia, il Medio Oriente, il Mediterraneo e il Nord Africa?

Inoltre, l'Europa decide di sospendere le regole sul patto di stabilità per le spese militari, ma non lo fa per migliorare le condizioni delle persone, il che, forse, ci renderà forti rispetto alle minacce militari della Russia, ma al tempo stesso deboli rispetto alle sue minacce politiche portate dagli estremisti di destra che alimentano la loro propaganda e il loro consenso proprio con la mancanza di benessere e servizi a larghi strati della popolazione. Su questo, i "geni" che si sono riuniti a Bruxelles non pare abbiano fatto una pur vaga riflessione.