Chiuso il contenzioso di circa 3 milioni di euro, che si trascinava da decenni per presunta occupazione abusiva dal 1993 con un indennizzo forfettario di 193 mila euro, l’Amministrazione comunale ha deciso di riqualificare il compendio immobiliare ex Diana sorgente proprio di fronte al Municipio. Grazie alla disponibilità dei fondi messi a disposizione dal G.A.L. Tirreno-Eolie, è stata definita la progettazione esecutiva, redatta dall’architetto Gianfranco Naselli, dell’importo di un milione e 200 mila euro, che si cercherà d’intercettare con la partecipazione a bandi pubblici.

L’area oggetto di riqualificazione e rigenerazione urbana presenta una superficie complessiva di mq. 4.122,00: mq. 3.182,00 di area scoperta + mq. 940,00 d’area coperta, sulla quale insiste il manufatto realizzato negli anni ‘50 con strutture portanti in parte in muratura ed in parte in cemento armato.