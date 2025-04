In Bahrain arriveranno i primi aggiornamenti per la Ferrari SF-25 e Lewis Hamilton è fiducioso che possano consentire di eliminare i problemi di inizio stagione. Il lavoro fatto in fabbrica nelle scorse settimane ha permesso di portare un nuovo fondo: si tratta di un aggiornamento che era previsto e dovrebbe contribuire a sbloccare ulteriore potenziale dalla vettura:"La squadra sta facendo un gran lavoro per colmare il gap che ci separa da chi è davanti e questo weekend potremo anche fare un confronto con i dati raccolti nei test di fine febbraio... che è sempre utile. Siamo fiduciosi che il fatto di stare imparando sempre di più sulla monoposto unito a questo upgrade ci possa permettere di fare un passo avanti. Non ci manca tanto per lottare là davanti, ma con quattro team più o meno allo stesso livello ogni piccolo step può fare la differenza. Come al solito lavoreremo da squadra per mettere insieme i dati e fare dei passi avanti nella giusta direzione con l’obiettivo di crescere in competitività. Non vedo l’ora di salire in macchina".

Buone le sensazioni anche di Charles Leclerc, fiducioso che nel Gran Premio del Bahrain la Ferrari possa essere più competitiva: "Ci sarà un fondo nuovo, che dovrebbe darci un contributo, abbiamo scelto una direzione a livello di bilanciamento che mi fa sentire a mio agio in macchina e in questo weekend abbiamo anche a disposizione i dati del test di fine febbraio. Il Gran Premio del Giappone della settimana scorsa ha detto in maniera attendibile qual è il nostro livello di competitività attuale. Ci manca qualche decimo in qualifica e in gara è difficilissimo recuperare terreno, specie su piste come Suzuka. Domani proveremo il fondo nuovo, che speriamo ci aiuti a far crescere il livello della nostra prestazione. Vedremo se le temperature più alte che stiamo trovando ci permetteranno di fare meglio rispetto a febbraio, come normalmente è sempre stato negli ultimi anni".





Crediti immagine: x.com/F1/status/1910015466803765719/photo/1