A Desenzano del Garda arriva il Novella 2000 Party Night di fine estate: ecco quando si terrà e in quale celebre locale

Notte scatenata di fine estate il prossimo venerdì 8 settembre, presso il Sestino Beach di Desenzano del Garda, nel nome di Novella 2000. Il settimanale sarà infatti partner di una serata all'insegna di buon cibo e tanto divertimento, nel rinomato locale benacense fondato da Jerry Calà, Puccio Gallo e Yudi Bueno.

La festa è solo l'ultima dei tanti party che Novella ha organizzato nel corso del 2023 e organizza ormai da diversi mesi in giro per l'Italia. Ancora una volta, in rappresentanza della rivista ci sarà il direttore Roberto Alessi, che nell'affascinante cornice gardesana sarà attorniato da tanti amici e VIP.



Tutto sull'evento

L'evento si terrà nel grande parco del locale, con il panorama del Lago e un sottofondo musicale che andrà avanti fino a tarda notte. L'incontro è aperto a tutti, ma è necessaria la prenotazione. Nel corso della serata si potranno gustare un abbondante menu a scelta tra carne e pesce, bere dell'ottimo vino, e assistere al grande spettacolo. Oltre al direttore di Novella, tutti i VIP presenti saliranno sul palco per un saluto. La soirée sarà presentata dalla conduttrice Patrizia Ferrato e allietata dalla voce della cantante Irene Guglielmi.

Al termine dell'evento, invece, i presenti potranno scatenarsi sino alla chiusura del locale con i balli di gruppo e l'animazione della drag queen Lady Anet Windsor, e con la performance del deejay Fabrizio Giugni. Il Novella 2000 Party Night di Desenzano del Garda sarà anche immortalato non solo dagli obiettivi di fotografi e paparazzi, le cui foto saranno condivise sulle pagine del nostro settimanale nelle settimane successive, ma anche dalle telecamere della TV. Alla festa, infatti, non mancherà il team del programma Is Good for You, trasmesso da diverse emittenti Radio e TV tra il Nord Italia e la Sicilia. Info sul tour di Novella 2000: [email protected]