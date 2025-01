Chiuso il 2024, eccoci al 2025 ed il divertimento resta decisamente alto grazie a Paolo e Francesco Battaglia ed al ritmo dei loro due locali, Costez - Telgate (BG) e Hotel Costez - Cazzago (BS). Si balla, tra gli altri, con Asia Nardi, FNKY Extradate, Steven Nicola, Brio (...) ed una scatenata Domenica all'Italiana...

Ma andiamo con ordine.Visto che il divertimento non basta mai, abbiamo messo insieme qui sotto tutti gli appuntamenti di questi spazi, partendo dal Costez - Grumello / Telgate (BG), a due passi dall'A4. Venerdì 3 gennaio si riposa, mentre il primo party dell'anno è previsto per sabato 4 gennaio, quando al mixer c'è Asia Nardi (nella foto). E' una delle dj italiane in maggiore crescita. Sfoggia nel mix ottima tecnica, grande pulizia ed un sound molto personale. Di personalità, come si percepisce anche dalla sua pagina Instagram ne ha non poca, per cui c’è proprio da sperare un bell’avvenire per lei. Eccoci a domenica 5 gennaio, una serata prefestiva, visto che il 6 prende vita l'Epifania. l Il party è uno scatenato FNKY Extradate. Fatti un FNKY, riassumendo. Ingresso intero 18€ con drink. Ingresso in lista 18€ con due drink

Passando all'Hotel Costez, in Franciacorta. La fortuna qui aiuta chi balla venerdì 3 gennaio '25. Al mixer c'è Luca Mede, mentre alla voce arriva Luca Mede. Sabato significa Fever, all'Hotel Costez di Cazzago (Brescia) e il party del 4 gennaio non fa eccezione. Ci sono Steven Nicola al mixer e Brio alla voce, per far scatenare la febbre del sabato sera... ed eccoci a domenica 5 gennaio. Per l'evento Domenica all'Italiana, Dalle 19.00 alle 22.30 ci si scatena tra ottimi drink, show food ed il consueto ingresso libero riservato ai maggiorenni. E' la formula perfetta per chiudere in bellezza ogni weekend.

