La sessione di pre-qualifiche del venerdì per il Gran Premio della Thailandia di MotoGP, fa credere che le due gare di questo fine settimana che si disputeranno sul Chang International Circuit saranno molto combattute, visto che i primi dieci migliori tempi sono racchiusi in soli tre decimi di secondo.

Jorge Martin (Pramac) ancora una volta ha fatto registrare il tempo più veloce con 1:29.826, mentre Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing Tech3) si è piazzato decimo, a soli 304 millesimi di distanza.

Oltre a questi due piloti, avranno accesso diretto alla Q2 di domani anche Maverick Vinales e Aleix Espargaro, secondo e terzo tempo, con le moto ufficiali Aprilia.

Subito dopo quattro Ducati, con Johann Zarco (Pramac ), vincitore dell'ultimo Gran Premio in Australia, in quarta posizione, seguito da Luca Marini e Marco Bezzecchi del team Mooney VR46.

Il leader del mondiale Bagnaia (Ducati) apre la terza fila virtuale in settima posizione, precedendo la Yamaha di Quartararo e la KTM di Binder.

Tra i piloti che dovranno cercare di poter lottare per le migliori posizioni in griglia, superando la Q1, anche Marc Marquez (Honda), che si è classificato undicesimo.

I piloti della MotoGP, sabato, torneranno in pista per l'ultima sessione di prove libere alle 5:10 ora italiana, cui seguiranno le qualifiche, mentre la gara Sprint prenderà il via alle 10.