Queste le dichiarazioni di Bagnaia e Martin alla vigilia dell'ultimo gran premio che si disputerà a Barcellona, il cui risultato assegnerà il titolo mondiale piloti per la stagione 2024.

Francesco Bagnaia: "Non faremo nulla per compromettere il risultato di altri. Attaccherò e cercherò di vincere entrambe le gare, poi vedremo. Anche se Jorge dovesse rallentare un po' è difficile che possa finire fuori dal podio. So che potrà avere aiuto da altri piloti come Espargaró, così come io potrò averlo dai piloti dell'Academy. Siamo in una situazione simile, ma ha 24 punti di vantaggio, può giocare un po' di più.Penso che sia difficile paragonare titoli diversi perché sono arrivati in modi differenti. Nel primo ero molto dietro ma il mio rivale aveva uno svantaggio tecnico, nel secondo ero ok ma poi la caduta a Barcellona mi ha fatto rallentare un po'. In questa stagione ho commesso molti errori e ho avuto un po' di sfortuna, Jorge è stato molto bravo e preciso, ha commesso meno errori e ha saputo accontentarsi dei secondi posti e questo fa la differenza. Ha guadagnato tanti punti nelle Sprint ed è questo che devo concentrarmi. Se dovessi vincere il titolo sarà perché io ho fatto sì un gran lavoro, ma anche lui un errore.Mi sento più libero al momento perché so che devo attaccare a testa bassa e fare quello che mi riesce meglio, ovvero andare in pista, divertirmi e cercare di vincere. Due anni fa onestamente avevo tanta paura e ho chiuso all'ottavo posto, l'anno scorso ho cercato di mantenere la calma ma in gara ero più nervoso. Poi Jorge è caduto e da lì in avanti è stato più semplice. Ma non si può mai sapere, non puoi mai sfuggire alla pressione e devi conviverci nel miglior modo possibile. Martin può godersi il week end, ha fatto una stagione fantastica. Entrambi daremo il massimo, ma questa volta il mio massimo non sarà sufficiente e dovremo vedere cosa farà lui.Penso che questa situazione vi ricorda i vecchi confronti della MotoGP. Vale contro Gibernau, Biaggi, Stoner, Lorenzo, Pedrosa, Marquez. Poi Marc contro tutti gli altri. Quindi è una cosa che mancava da diversi anni ed è bello per il campionato, gli dà equilibrio. Credo che sia molto bello da vedere ed è ottimo che il nostro rapporto sia diverso rispetto a quelli che vedevamo in passato. Una battaglia corretta, un rapporto basato sulla correttezza e questo è bello. Jorge ha meritato più di me? Entrambi meritiamo il titolo per quello che abbiamo fatto. Io ho commesso più errori di lui e se vuoi diventare campione devi essere costante, Martin è stato più bravo di me. In termini di risultati ho fatto meglio io, però entrambi siamo meritevoli del titolo. Nel caso dovesse vincere il titolo sarei felice per lui perché ci conosciamo da tanto tempo, penso sia meritevole del titolo e sarebbe bello se lo vincesse".

E questo è ciò che ha detto Jorge Martin:“Sono davvero entusiasta di essere qui, di nuovo con Pecco a lottare per un titolo iridato. Incredibile il livello che abbiamo raggiunto. Un privilegio per me essere in questa situazione. Ovviamente corriamo qui a Barcellona ma lo facciamo per Valencia. A livello personale sono fiducioso. I pensieri per la testa sono stati tanti nel corso di questa settimana, cercavo di pensare a quel che sarebbe successo, per cui non vedevo l'ora di arrivare al circuito ed iniziare a fare sul serio da domani. La mia strategia? Il mio obiettivo è fare quello che faccio sempre, ovvero essere competitivo dal venerdì alla domenica. Vincere dipende da tanti fattori, per cui cercherò solo di pensare a me stesso e divertirmi. Fare il massimo, come sempre. Se fossi in grado di chiudere i conti già sabato? Tanto meglio! Differenze rispetto all'anno scorso? L'approccio non riguarda i punti. Nel 2023 pensavo a tante cose, a fare la storia. Ora no, sono concentrato solo su quello che posso controllare, come dare il 100%. Mi sento forte e penso che potrò fare un buon weekend. L'ultima gara con la Ducati? I rapporti sono e rimarranno buoni, ci saluteremo domenica sera e chissà se non ci ritroveremo un domani…"







Crediti immagine: x.com/MotoGP/status/1857088995529822531/photo/1