Alla fine della prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia, penultimo round del mondiale MotoGP 2024, Bagnaia e Martin, divisi in classifica da soli 17 punti con lo spagnolo in testa, sono vicinissimi.

Nell'infuocato pomeriggio di Sepang, il campione in carica della Ducati è stato il più veloce con il tempo di 1:57.679, abbassando di oltre mezzo secondo il suo miglior tempo, fatto registrare poco prima. Martin, cercando di rispondere al rivale, è però scivolato, con l'anteriore che lo ha tradito in curva 1. Così il pilota Pramac si è dovuto accontentare del secondo tempo, anche se con un distacco dal rivale di soli 50 millesimi.

A completare il podio virtuale di giornata è l'altro pilota Ducati, Enea Bastianini, distanziato di meno di due decimi dal compagno di squadra.

Quarto tempo per Maverick Vinales (Aprilia) e quinto per Alex Marquez (Gresini Racing), che a Sepang si trova perfettamente a suo agio, come dimostra la vittoria ottenuta nella gara Sprint di un anno fa.

Sesto Fabio Quartararo (Yamaha), che è riuscito a qualificarsi in Q2 assieme al compagno Alex Rins, ottavo. Tra le due Yamaha, l'altra Ducati Pramac di Franco Morbidelli.

Nono tempo per Jack Miller (KTM) e decimo per Marc Marquez, con l'altra Ducati del team Gresini Racing, che stavolta è riuscito a guadagnarsi l'accesso diretto alla lotta per la pole di domani, mentre Pedro Acosta, fresco di podio in Thailandia con la KTM RC16 del team GASGAS, dovrà passare dalla Q1, e dovrà vedersela, tra gli altri, con Marco Bezzecchi,12° con la Ducati VR46, e Andrea Iannone, di nuovo alla guida di una MotoGP, che in questo finale di stagione sostituirà l'altro pilota VR46, Fabio Di Giannantonio, costretto ad operarsi per mettere a posto una spalla.

L'ultimo turno di libere prenderà il via alle 3:10 ora italiana di sabato, con a seguire le qualifiche subito dopo. La gara Sprint partirà alle 8:00.