Dopo il primo posto in qualifica ottenuto con il nuovo record del tracciato di Buriram in 1:28.700, forse ci si attendeva di più da Pecco Bagnaia (Ducati) nella Sprint del GP di Thailandia, 18ª tappa del Mondiale MotoGP 2024.

Il più lesto di tutti al via della gara Sprint è stato però il suo compagno di squadra, Enea Bastianini, che ha preso sugli inseguitori un margine iniziale di oltre un secondo, mantenendolo fino al traguardo e aggiudicandosi così i 12 punti in palio, riducendo in tal modo lo svantaggio a -8 punti dalla terza posizione di Marc Marquez (team Gresini) che oggi, quarto, ha potuto fare solo da spettatore, assistendo al duello tra Martin e Bagnaia per il secondo gradino del podio, duello che alla fine è andato al pilota spagnolo, con il piemontese che si è dovuto accontentare della terza piazza.

Il campione del mondo in carica, nella prima parte di gara, è riuscito a mettere un po' di margine sul rivale, ma non di quel tanto dal consentirgli di rimanere al riparo degli attacchi dello spagnolo che a circa metà gara lo ha superato, andando però oltre il track limit del circuito (manovra consentita, ma solo per una volta). Un paio di giri dopo Martin ha superato di nuovo il limite della pista, ma non di quel tanto da attivare il sensore che avrebbe fatto scattare la penalità, che lo avrebbe penalizzato irrimediabilmente.

Presa paura, il pilota Pramac ha abbassato il ritmo rinunciando a riprendere Bastianini (comunque troppo lontano) e fino a due giri dal termine ha rischiato il controsorpasso da parte di Bagnaia, che poi ha desistito pensando che non fosse il caso di rischiare, considerando anche che la sua GP24 non era così stabile nel posteriore all'uscita di curva.

Quinto si è classificato Alex Marquez (team Gresini), seguito da Franco Morbidelli (Pramac), Marco Bezzecchi (VR46), Fabio Di Giannantonio (VR46), Brad Binder (KTM), con la Yamaha di Fabio Quartararo che chiude la top ten.

Nel mondiale piloti, Martin incrementa così il suo vantaggio su Bagnaia portandosi a +22, in attesa della gara su 26 giri che domenica prenderà il via alle ore 9:00.







Crediti immagine: x.com/MotoGP/status/1850098702876381310/photo/1