Dopo la virtual safety car segnalata ai piloti per liberare la McLaren di Ricciardo che si era fermata all'ingresso della corsia dei box, sul circuito di Jeddah è iniziato il duello tra la Ferrari di Leclerc, che da più di 20 giri era al comando del GP d'Arabia Saudita, e la Red Bull di Verstappen, che voleva rifarsi del disastro in Bahrain e aggiudicarsi la gara.

Così è iniziata una serie di sorpassi e controsorpassi, sfruttando DRS e ala mobile che ha premiato il pilota olandese, anche se non è detto che Leclerc non avrebbe potuto risorpassarlo all'inizio del penultimo giro.

Il monegasco si era infatti riportato sotto a Verstappen in modo da sfruttare l'ala mobile sul rettilineo dei box, ma un contato tra Albon e Stroll ha fatto scattare la bandiera gialla in quel settore, impedendo al pilota della Ferrari di portare a termine il suo tentativo. Bandiera gialla che ha influito in parte sugli ultimi due giri, privando lo spettacolo di un duello che comunque si ripeterà per tutta la stagione, visto che le due vetture hanno tagliato il traguardo una dietro l'altra.

La fortuna capitata a Verstappen ha risarcito la Red Bull della sfortuna capitata a Perez, al comando del gran premio fin dalla partenza che senza demerito si è ritrovato al quarto posto. Infatti, quando il pilota messicano si è fermato al box per il cambio gomme, subito dopo la direzione gara ha mandato in pista la safety car a causa della Williams di Latifi che ancora una volta si era schiantata su una delle barriere. È in quel momento che Leclerc, Verstappen e Sainz lo hanno superato.

Al terzo posto si è classificato Sainz con l'altra Ferrari, che nel finale ha tenuto a distanza Perez, che ha comunque provato a salire sul podio, anche se i suoi tentativi non hanno avuto esito. Quinto posto per la Mercedes di Russell, autore di una gara regolare e anonima, mentre Hamilton è arrivato decimo, in zona punti, ma meno bene di quel che avrebbe potuto fare se il team non avesse pasticciato nel finale nel richiamarlo ai box per il cambio gomme.

Charles Leclerc, nel dopo gara, ha detto di essere deluso dal risultato, ma divertito per come la gara si è svolta, augurandosi di vedere questi duelli anche nei prossimi gran premi.

Dopo questa seconda gara, sono adesso 45 i punti di Leclerc, ancora al comando del mondiale piloti, seguito da Sainz con 33, mentre Verstappen è terzo con 25. A seguire i due piloti Mercedes, con Russell a 22 punti davanti ad Hamilton a 16.

Prossimo appuntamento per la Formula 1 tra due settimane a Melbourne, con il Gran premio d'Australia.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1508147795173289988