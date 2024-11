Il Gran Premio di Las Vegas 2024 ha regalato emozioni e colpi di scena. Ad aggiudicarsi la gara è stato George Russell, mentre Hamilton con il secondo posto ha coronato una giornata a dir poco trionfale per la scuderia Mercedes. Da non dimenticare che il sette volte campione del mondo partiva dalla decima posizione in griglia. Sul podio anche la Ferrari con Carlos Sainz, terzo davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. A chiudere il quintetto di testa la Red Bull di Max Verstappen che, con il quinto posto, si è così laureato campione del mondo per la quarta volta consecutiva.

La gara inizia con un exploit di Charles Leclerc, autore di una partenza magistrale. Il monegasco in un colpo solo supera Gasly e il compagno di squadra Sainz, partito male. Nei primi giri Leclerc cerca anche di insidiare Russell, tentando un sorpasso all'esterno, ma l'inglese riesce a difendere la propria posizione.

I pneumatici di Leclerc risentono però dei suoi tentativi di prendere il comando della gara così, dopo alcuni giri, il pilota Ferrari inizia a perdere terreno. Prima Sainz, poi Verstappen, lo superano, costringendolo a un pit stop anticipato già al nono giro. La gestione degli pneumatici si è confermata un elemento cruciale in una gara dove ogni errore è stato pagato caro.

Dopo le prime soste ai box, la Mercedes ha preso il controllo totale della gara. George Russell è rimasto saldamente al comando, mostrando un passo gara impressionante. Dietro di lui, Lewis Hamilton ha messo in atto una rimonta a dir poco da leggenda, scalando posizioni una dopo l'altra con sorpassi spettacolari.

Hamilton è riuscito non solo a superare Verstappen e le due Ferrari, ma anche a scortare Russell verso una doppietta su cui, prima del weekend, nessuno avrebbe scommesso.

La Ferrari, nonostante il podio di Sainz e il quarto posto di Leclerc, ha vissuto una gara agrodolce. I primi dieci giri, a causa della gestione degli pneumatici, hanno compromesso le possibilità di lottare per qualcosa di più importante.

Un episodio chiave è stato il caos al pit stop di Sainz tra il venticinquesimo e il trentesimo giro, quando i meccanici non erano pronti al suo arrivo. Questo errore di comunicazione ha fatto perdere tempo prezioso al pilota spagnolo. Tuttavia, nel finale, la Ferrari ha mostrato un buon ritmo, con entrambi i piloti in grado di respingere l'attacco di Verstappen e guadagnare punti importanti sulla McLaren nell'ottica del mondiali costruttori costruttori, dove la scuderia di Maranello, quando mancano ancora due gran premi da disputare, insegue quella britannica avanti di soli 24 punti.

Max Verstappen, quinto al traguardo, ha conquistato matematicamente il suo quarto titolo mondiale consecutivo. Pur non brillando come al solito, il pilota della Red Bull ha fatto il necessario per precedere Lando Norris e blindare il successo.

Il dominio del pilota olandese nella stagione resta indiscusso, ma la gara di Las Vegas ha dimostrato che la concorrenza, Mercedes compresa, nella prossima stagione sarà più che agguerrita.

I commenti in casa Ferrari:

Carlos Sainz:"Considerando il ritmo che aveva Mercedes oggi, penso che abbiamo massimizzato i punti per il team, e anche senza il malinteso all’ingresso della pit lane durante il mio secondo pit stop, non credo che saremmo riusciti a rimanere davanti a Lewis. Mi aspettavo di essere più competitivo dopo quanto visto in prova, ma oggi abbiamo faticato parecchio con il graining. Continueremo a lottare nelle prossime gare per tenere aperta la battaglia per il titolo Costruttori fino alla fine. Ora sotto con il Qatar".

Charles Leclerc: "Ho terminato la gara nella stessa posizione nella quale l’ho iniziata, e quindi non è stato il massimo, anche se la corsa in sé è stata piuttosto movimentata. Abbiamo degradato le gomme Medium nel primo stint, anche se poi siamo riusciti a recuperare con le Hard, che funzionavano meglio. Complimenti a Max (Verstappen), che si merita pienamente questo titolo mondiale: la sua è stata una stagione incredibile nella quale ha sempre massimizzato il risultato, e questo ha dato i suoi frutti. Vederlo vincere così ci dà motivazione per essere ancora più forti l’anno prossimo, sperando di riuscire a mettergli più pressione. Intanto spingeremo al massimo nelle ultime due gare per cercare di finire la stagione davanti alla McLaren".

Fred Vasseur - Team Principal: "Innanzitutto complimenti a Max Verstappen per conquista del titolo. Per quanto ci riguarda abbiamo faticato molto nel primo stint con le Medium, perdendo circa due secondi al giro verso la fine, e di nuovo al termine del secondo stint, il primo con le Hard. In generale, il passo con le Hard è stato discreto, ma abbiamo perso troppo tempo nelle fasi iniziali e il nostro ritmo è stato un po’ troppo altalenante. Alla fine, la gara di oggi è stata una limitazione dei danni, ma noi dobbiamo segnare più punti di tutti gli altri e non accontentarci di limitare i danni se vogliamo mantenere aperta la lotta. Abbiamo guadagnato 12 punti su McLaren e 16 su Red Bull: vediamo cosa possiamo fare la prossima settimana in Qatar, su una pista che sulla carta non è tra le migliori per noi. Ci sarà una Sprint e quindi ancora più punti in palio: come squadra dobbiamo fare un lavoro migliore di quanto fatto oggi".

Tra sette giorni le vetture di Formula 1 saranno di nuovo in pista in Qatar e la settimana successiva termineranno la stagione 2024 ad Abu Dhabi.