Queste le dichiarazioni dei due protagonisti del mondiale di MotoGP, rilasciate alla vigilia del GP della Malesia, con Jorge Martin che ha 17 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia nella classifica del mondiale piloti.

"Mi sono mosso in anticipo per preparare la Malesia", ha detto Martin. "Questa pista è stata una di quelle per cui mi sono preparato di più. Ovviamente lo faccio sempre ma mi alleno tanto, non solo dal punto di vista fisico. Sto preparando i dettagli, non trascurando niente. Voglio capire, ad esempio, cos'è riuscito a trovare Bagnaia in Thailandia per migliorare così tanto dal warm-up alla gara. La Sprint Race di sabato ci dirà molto. Voglio vedere se attaccherà al massimo. ...Un anno dopo ci si ritrova l'uno contro l'altro ed è davvero fantastico. Mi sento bene e sono fiducioso, credo in quello che ho fatto fino ad arrivare qui e lotterò fino all'ultimo metro per questo sogno. Mi sono sempre sentito un outsider e penso di esserlo ancora, ho imparato dalle mie sconfitte e penso di essere un pilota e una persona migliore.Penso sia sempre bello tornare qui a Sepang. Un anno fa ero nervoso, come poi in Qatar. Facevo fatica a gestire la pressione della corsa al titolo. C'è anche quest'anno, ovviamente, ma credo di essere migliorato da questo punto di vista. Mi sento anche più maturo. Mi sento pronto a livello fisico e mentale e ho analizzato tutti i dati di Buriram per capire bene la mia strada e quella che ha preso Pecco migliorando tantissimo. Ieri sono arrivato sul tracciato e mi rendevo conto di godermi il momento. So che posso perdere, ma so anche che posso vincere. Un anno fa non è andata bene, ma non è finito il mondo. Darò ancora il 100% poi vedremo come andranno le cose. Gestire il vantaggio? Non penso sia possibile".

Ma Martin non ha dimenticato di ricordare quello che è accaduto a Valencia, dove si "dovrebbe" disputare il Gran Premio della Comunitat Valenciana sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, una delle zone più colpite dall'alluvione, ultima gara della stagione 2024:"La situazione oggettivamente è difficilissima, come si può vedere. Per noi sarebbe fondamentale capire sin da ora cosa potrà succedere. Anche se il circuito di Valencia è a posto, tutto attorno non lo è. Non sarebbe, forse, nemmeno giusto correre, mentre tanta gente ha perso tutto. Forse sarebbe meglio andare altrove. Dove? Non lo so. Valencia sarebbe perfetto per essere a metà novembre, ma un altro tracciato non so proporlo consigliarlo. Di sicuro non Assen, perché là Pecco è fortissimo".

E questo è ciò che ha detto Bagnaia:"Questo è un weekend importantissimo, sappiamo come sarà importante cominciare subito al meglio come in Thailandia. Sappiamo cosa abbiamo sbagliato sabato scorso, non commetteremo gli stessi errori e quindi cercheremo di guadagnare più dei tre punti che abbiamo guadagnato a Buriram.La pressione c'è e c'è sempre, ma è bello trovarsi in questa situazione, mi piace. È una situazione critica, sai che non puoi perdere punti e non puoi fare errori. So che Jorge si trova in vantaggio e so che quando stai davanti devi stare tranquillo e gestire e non è la posizione più comoda del mondo, l'ho sperimentato l'anno scorso.Girare a Valencia dovrebbe essere una festa e visto quello che è successo penso che non sarebbe corretto e giusto. Il mio parere sarebbe non correre, ma la Dorna prenderà le sue decisioni e penso abbia diverse opzioni sul tavolo.Io sono in un momento del campionato in cui posso rischiare più di Jorge. Lui può anche finire secondo e vincere. Noi cercheremo di attaccare, di vincere entrambe le gare per chiudere il gap. Per avere chance nell'ultimo weekend dobbiamo cercare di arrivare al massimo con 10 punti di svantaggio. Noi siamo sempre calmi, sappiamo che la nostra strategia e il nostro atteggiamento è vincente: dobbiamo rimanere tranquilli e freddi.Ogni stagione ha qualcosa di strano: nel 2022 ero un bel po' di punti indietro e ho recuperato, lo scorso anno stavo andando nella direzione giusta, poi sono caduto a Barcellona e siamo arrivati vicinissimo. Quest'anno siamo andati sempre fortissimo, io ho fatto un po' di errori, ma non ci possiamo lamentare della velocità, abbiamo vinto 15 gare. Adesso non penso agli errori, ma solo a queste due gare".