In vista del GP di Las Vegas, queste le dichiarazioni alla vigilia dei due piloti Ferrari

Si inizia con Charles Leclerc che ai giornalisti ha detto di esser fiducioso, convinto che in questo weekend la Ferrari abbia delle carte da giocarsi: "La pista sulla carta può apparire banale, ma non lo è. Per la natura di questa gara, che si disputa di notte in una zona desertica, caratterizzata dunque da una grande escursione termica, la gestione delle gomme sarà fondamentale. Dal canto nostro, abbiamo una vettura che tratta gli pneumatici con delicatezza, ma spesso il contraltare di questo effetto è la difficoltà nel portare le gomme nella giusta temperatura di esercizio sul giro secco. Ci abbiamo lavorato e siamo fiduciosi di aver fatto progressi.Sull'onda dei risultati dell'ultimo periodo c'è tanta energia, nonostante ci troviamo alla fine della stagione. Questa mentalità ci aiuta, ci permette di rimanere concentrati e di focalizzarci sull'obiettivo che deve essere massimizzare il risultato guardando gara per gara. Qui possiamo fare bene e ce la metteremo tutta: al termine del campionato mancano ancora tre corse con un weekend Sprint. Ci sono tanti punti in palio e non vogliamo smettere di lottare".

Determinazione è invece il motivo di fondo alla base delle dichiarazioni di Carlos Sainz: "L'ultima gara in Brasile è stata indubbiamente poco soddisfacente per quanto mi riguarda, ma abbiamo voltato pagina e siamo concentrati sulla sfida che ci attende ora. Sono sicuro che, essendo al secondo anno, certe situazioni non si verificheranno più e che saremo liberi di concentrarci sul lavoro che dobbiamo fare.La mia mentalità però non cambia: sarò un pilota Ferrari fino all'ultima curva dell'ultima gara stagionale. Anzi, se ci penso non posso immaginare un regalo migliore per il team che la vittoria nel Mondiale Costruttori. Farò di tutto insieme a Charles per cercare di portare a casa questo obiettivo. Ovviamente non siamo noi i favoriti, ma stiamo attraversando un buono stato di forma e abbiamo la serenità giusta per affrontare questa sfida".







Crediti immagine: x.com/F1/status/1859355035634737167/photo/4