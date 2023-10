“It’s a Knock” è il nuovo singolo di Klood, un brano che unisce le sonorità EDM al sound “Urban”, ricco di suoni sintetizzati che richiamano la city night life. L’energica sezione ritmica in stile Bass House accompagna le voci campionate e l’ipnotica melodia del drop, in un mood che “colpisce” (in inglese “Knocks”). La realase, è firmata da Antonio Arcudi, in arte KLOOD.

Biografia

KLOOD è un DJ/Producer nato a Reggio Calabria nel 2004.

Profondamente affascinato dalla musica fin dalla più tenera età, si approccia giovanissimo al pianoforte e alla chitarra da autodidatta, iniziando a esplorare e sperimentare con l’armonia, il ritmo e la melodia. Crescendo scopre il mondo dell’Electronic Dance Music durante il suo periodo d’oro e se ne innamora, ascoltando artisti come Alan Walker, Madeon, Martin Garrix ed Avicii, per lui grandi fonti d’ispirazione.

Spinto dal desiderio di capire come nascessero le sue Hit preferite, appena tredicenne si appassiona al mondo della produzione di musica elettronica, che gli consente di dare vita alle sue prime creazioni. Dopo qualche anno di esperienza, pubblica le sue tracce su YouTube e SoundCloud e partecipa a concorsi di produzione musicale, ottenendo i primi riconoscimenti per le sue produzioni. Conoscendo sempre più a fondo lo scenario EDM e House, decide di cimentarsi nel Djing, acquistando la sua prima consolle.

Nel 2022 si iscrive a un Corso di Djing e Musica Elettronica presso l’Associazione A.M.S. di Reggio Calabria. Nel 2023 la Fry Music Records Label, lo sceglie come artista emergente, pubblicando il suo primo brano inedito: “It’s a Knock”.

Nel giugno 2023 esordisce ufficialmente come DJ esibendosi al Madiscool Music Festival.