IIVAN presenta il nuovo singolo “America città”, una canzone che si espande, è un viaggio, quello di un ragazzo che parte dal nulla e si ritrova catapultato in una città che ha tutto... ma non per tutti, è il racconto di chi cerca fortuna tra grattacieli, affitti impossibili e sogni ancora più grandi, di chi vive una città "ricca", ma con le tasche vuote e il cuore pieno, è Milano, ma potrebbe essere qualsiasi metropoli: affascinante, spietata, irresistibile. Una canzone che provoca, che racconta, che fa cantare. Per tutti quelli che hanno lasciato il loro piccolo mondo per inseguirne uno più grande.

Biografia

Ivan Toffanello, in arte IIVAN, è nato nel 1990 a Pavia, cresciuto tra i vinili dei genitori, tra musica italiana anni ’60 e rock anni ’70-’80, si avvicina alla musica prima con l’ascolto, poi con la chitarra e infine con la voce, a quattordici anni inizia a suonare e poco dopo prende anche lezioni di canto, che continuerà per oltre sette anni, dalle prime band scolastiche arriva ai MARIPENSA, band con cui vive le sue prime vere esperienze: concerti su palchi importanti, 2 EP (Uno dei quali realizzato con Emiliano Bassi - Produttore e Battersita di E.Meta, L.Pausini... e Andrea Bonomo - Autore di "TUTTA L'ITALIA" di Gabry Ponte, Nek, Annalisa..) un tour estivo lungo le coste italiane e le prime vere soddisfazioni da cantautore. In parallelo, partecipa ad un altro progetto di Cover/Inediti, tra cui la registrazione di un inedito nello studio di Red Canzian. Le esperienze con queste due formazioni terminano intorno al 2017, ma il fuoco della musica resta vivo e lo porta a un breve periodo in un’orchestra di liscio, che lo forgia ancora di più come performer, da lì nasce l’idea di un Live Show tutto suo, un viaggio musicale dagli anni ’60 a oggi, dove il pubblico canta, balla e si diverte senza freni, ancora oggi, porta questo spettacolo in giro tra locali e piazze, con un unico obiettivo: far stare bene la gente. Dal 2023 entra a far parte della Party Band “7S8 - SETTESOTTO” come cantante e performer, una importante esperienza che lo sfida e lo arricchisce, tra musica, coreografie e puro intrattenimento. Nel frattempo, tra mille lavori e mille vite, non ha mai smesso di scrivere, perché, come ama dire lui, le storie da raccontare non finiscono mai.

LINK SOCIAL

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ivan.toffanello

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/iivan_musicanostop

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@iivanofficial