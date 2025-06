Maria De Caro presenta il nuovo singolo “In Vetta Alla Mia Vita”, la canzone parla di un viaggio emotivo e personale che riflette su una relazione passata, probabilmente complicata e tumultuosa. La protagonista sembra trovarsi in un momento di riflessione, in cui si chiede se ci fosse davvero amore in quella relazione o se fosse solo una questione di attrazione fisica e momenti senza impegno.

La canzone esplora anche il tema della crescita personale e della lotta contro le difficoltà della vita. Nonostante le delusioni, i fallimenti e le porte sbattute in faccia, la protagonista si sente determinata a non arrendersi e a lottare per andare avanti. Viene indicato un percorso di autodeterminazione, in cui la persona cerca di superare le difficoltà, imparare dai propri errori e non lasciarsi abbattere.

Nel ritornello, c'è anche un tema di liberazione e di distacco dalla relazione passata come se stesse cercando di chiudere definitivamente quel capitolo della sua vita. In sintesi, la canzone sembra trattare della fine di una relazione, del dolore che può derivare da essa, ma anche della forza interiore che si sviluppa nel superare le difficoltà e nel continuare a lottare per sé stessi.

Biografia

Maria De Caro è una cantante e musicista di 24 anni originaria della provincia di Salerno. Sin dall’infanzia ha sviluppato una profonda passione per la musica, trasformandola in un percorso di crescita artistica e professionale. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Conservatorio, ha scelto di ampliare le sue competenze iscrivendosi alla magistrale a Roma, città che frequenta per motivi accademici pur rimanendo legata alle sue radici. Nel corso degli anni, ha partecipato a talent musicali e occasioni che le hanno dato visibilità e l’opportunità di crescere professionalmente.

Per lei, cantare non è solo una passione, ma una missione: trasmettere sentimenti e creare connessioni attraverso la musica. Oltre agli studi, porta avanti con determinazione il suo percorso lavorativo, senza mai mettere in secondo piano il desiderio di trasformare il suo talento in qualcosa di sempre più concreto. Ambiziosa e creativa, è costantemente alla ricerca di nuove sfide e stimoli che possano arricchirla artisticamente. Grandi progetti sono all’orizzonte, con tante novità in arrivo nel suo viaggio musicale.

LINK SOCIAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/__maria_d.__/

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@__mariad__

FACEBOOK: https://www.facebook.com/MariaDeCaro01

APPLE MUSIC: https://music.apple.com/it/artist/maria-de-caro/1772292192

SPOTIFY: https://open.spotify.com/intl-it/album/15efEfH19PN7KHv7NCHFZP