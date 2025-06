Dopo un periodo dietro le quinte a preparare nuovi progetti, torna il cantautore Bolognese Emanuele Fanti con un nuovo singolo dal titolo “Effetto Indesiderato” da lui scritto insieme a Renato Droghetti, con la supervisione di Manuel Auteri.

Il brano, registrato negli studi di SanLucaSound – Recording, fa parte di un nuovo percorso artistico, con ricerche sonore differenti dal primo album, il cantautore sta preparando un nuovo progetto di inediti, parallelamente si sta dedicando anche ad un Album di Cover completamente ri-arrangiate.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=U4jaUMTo8Bw

Il brano dal titolo “Effetto indesiderato” affronta un tema molto attuale, l’importanza dell’apparenza nella società di oggi e la superficialità con cui spesso viviamo le emozioni. Attraverso parole semplici ma intense, l’autore mette in luce quanto sia facile lasciarsi ingannare dalle immagini perfette che ci circondano e da sentimenti che sembrano veri, ma che in realtà sono solo illusioni.

Il messaggio centrale è legato alla banalizzazione dell’amore: il “ti amo” viene detto troppo in fretta, senza comprenderne il peso e il significato profondo. Il brano invita a riflettere su quanto poco ci soffermiamo sul valore autentico delle parole e dei sentimenti, perdendoci in relazioni basate più sull’apparenza che sulla verità emotiva. L’atmosfera generale del brano è malinconica e introspetti-va, con un tono quasi di disillusione. Chi ascolta viene spinto a guardarsi dentro e a chiedersi se ciò che prova è autentico o solo una costruzione passeggera, nata dal bisogno di non sentirsi soli o dall’idealizzazione dell’altro.

CREDITI:

“EFFETTO INDESIDERATO”

Musica: Renato Droghetti / Emanuele Fanti

Testo: Emanuele Fanti

Produzione Artistica: Renato Droghetti ed Emanuele Fanti

Supervisone Artisticha: Manuel Auteri

Registrato Mixato e Masterizzato da Renato Droghetti presso SanLucaSound - Recroding

Emanuele Fanti: Voce

Renato Droghetti: Tastiere e Pro-Tools Programming

Manuel Auteri: Chitarre

Biografia

Emanuele Baraccani, in arte Emanuele Fanti, nasce a Bologna il 3 maggio 1997. Fin da bambino inizia a coltivare la passione per il canto, così entra a far parte del coro della parrocchia del paese dell’Appennino bolognese in cui abita. Dopo aver conseguito il diploma di maturità agraria, nel 2016 si iscrive alla facoltà di giurisprudenza e, contemporaneamente, inizia a seguire lezioni di canto. Mese dopo mese comprende quanto la passione che aveva sin dall’infanzia sia intensa anche in età adulta, tanto che abbandonerà il percorso universitario per inseguire il proprio sogno nel cassetto: diventare un cantante. Nel 2019 partecipa a diversi concorsi locali. Nello stesso periodo scrive an-che i suoi primi testi. Nel 2022 entra a far parte della SanLucaSound, etichetta discografica bolognese capitanta da Manuel Auteri e Renato Droghetti, con la quale inizia una collaborazione musi-cale intensa e ricca di colpi di scena che gli permetterà di dare alla luce al suo primo disco in studio. Il progetto prenderà luce nel 2023 con il titolo "Rari Equivoci", già anticipato da due singoli con rispettivi video: “A braccia aperte” e “Giove”, usciti nel 2022. Nella prima parte del 2024, l'artista si dedica alla realizzazione dell'uscita del singolo estivo intitolata "Nodi sopra al filo". Per quanto riguarda l'ambito degli spettacoli dal vivo, nel corso del 2023 Emanuele Fanti si esibisce in diversi appuntamenti all'interno del celebre centro commerciale Gran Reno, a Casalecchio di Reno. Nel 2024 partecipa ai vari eventi live organizzati da SanLucaSound: Apre il concerto di Marco Ligabue in Piazza Lucio Dalla a Bologna e all'ex FICO - Eataly World, uno dei parchi tematici più grandi al mondo dedicati al settore agroalimentare e gastronomico. A luglio 2023 e ad agosto 2024, l'artista partecipa anche a due ulteriori eventi live: si esibisce all'Arena Thomas Rufus Park di Porretta Terme, la stessa dove nel mese di luglio si svolge il Porretta Soul Festival.

Emanuele Fanti raggiunge traguardi importanti anche nell'ambito delle classifiche musicali: a luglio 2022 e ad agosto 2023 si aggiudica il primo posto nella Classifica Indipendenti italiana, a Luglio ed Agosto 2023 arriva in top 10 della stessa classifica con il video "Sotto il sole di agosto".

L'ultimo progetto musicale legato a San Luca Sound al quale l'artista si è dedicato è la cover del brano "La notte" di Arisa, uscita l'11 ottobre 2024. La cover fa parte di un progetto più ampio in via di sviluppo, ovvero un omaggio al mondo femminile: verranno realizzate cover di brani appartenenti a sole artiste donne per omaggiarle e per mostrare la vicinanza dell'artista verso la sfera femminile e le problematiche che la riguardano.