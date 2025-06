Elena Presti presenta il nuovo singolo “Ikarus”, la cantante ed artista dalle molte sfumature ci stupisce ancora con un brano dinamico pieno di grinta e capacità di emozionare e coinvolgere in un ritmo pop-dance, ballabile dalle prime note. Esce per l’estate 2025 con un nuovo singolo inedito dal titolo “Ikarus”, dal testo profondo in un ritmo dal sapore anni ’80, ma con sonorità innovative, composto dagli originali e di successo autori Gianni Gandi e Pietro Fotia, produttori della Mediterraneos Production e con arrangiamento di Marcello Sound.

In uscita anche su Hitmania Estate 2025 Il brano viene disegnato in un avvincente e poetico videoclip girato su di una suggestiva costa italiana, in cui l’artista dalle movenze sinuose, evocando il mito della sirena, ma anche moderno Icaro, si espande in un ritmato battito d’ali col movimento dei droni dal mare e dal cielo, passando per pinete e prati suggestivi.

E se è vero che il battito delle ali verso l’alto ha e avrà sempre un limite nella materia, nulla può fermare il battito delle ali del cuore, in un percorso sempre più profondo ed emozionale al centro di sé, un invito a lasciarsi andare al canto ed al ballo di Ikarus.

Il brano sarà presente su oltre 100 radio, anche sigla televisiva del format tv “Gran Galà Italia 2025”.

LINK ITUNES: https://music.apple.com/it/album/ikarus-single/1812619465

LINK YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=Q_sj2VVHdJM

WWW.ELENAPRESTI.COM