Un brano alternative rock che racconta il conflitto interiore tra dignità e compromesso

Dal 21 marzo “In equilibrio”, il nuovo singolo di Gloria Rogato, è disponibile sulle principali piattaforme digitali e in promozione nelle radio nazionali. Il brano è un’intensa riflessione sulla condizione umana e sul modo in cui, spesso, si cerca di auto-convincersi di una stabilità emotiva che in realtà non esiste. “Siamo ancora in equilibrio”: questa è la frase che il protagonista del brano ripete ossessivamente a sé stesso, tentando di credere di poter accettare una realtà che invece lo sta logorando. Attraverso un testo profondo e tagliente, Gloria Rogato racconta il dissidio interiore tra chi prova a convincersi che tutto vada bene e chi, invece, vuole squarciare il velo dell'illusione e affrontare la verità. Il brano tocca, in modo sottile ma incisivo, il tema del disagio lavorativo e delle sue ripercussioni sulla dignità e la salute mentale. In un mondo in cui il valore personale viene spesso messo alla prova dal compromesso tra bisogno economico e benessere interiore, “In equilibrio” pone una domanda cruciale: qual è il confine tra dignità e denaro?

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/2qM6TuAJ3B5OzYNldnLxqy?si=gl7-V-W5SXmRu2oaAcQB3g

A livello sonoro, il singolo si muove tra alternative rock, nuovo cantautorato e indie pop. Riff di chitarra dal sapore blues si fondono con un groove incisivo di basso e batteria, creando una struttura ritmica solida. Le sonorità del sintetizzatore, a tratti acide e a tratti morbide, aggiungono un tocco psichedelico, specialmente nelle sezioni del pre-chorus e del bridge. La voce di Gloria, dolce e tagliente allo stesso tempo, scandisce con lucidità questo mantra di auto-convincimento, immergendo l'ascoltatore in un'atmosfera sospesa tra realtà e allucinazione.

Gloria Rogato si distingue per la capacità di tradurre emozioni complesse in musica, creando brani che parlano direttamente all’animo di chi ascolta. "In equilibrio” è una testimonianza della sua sensibilità artistica e della sua abilità nel raccontare con sincerità le contraddizioni della vita. Con questo singolo, l’artista continua a costruire il proprio percorso musicale, tra sonorità avvolgenti e testi che lasciano il segno.

