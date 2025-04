Arriverà al Salone Internazionale del Libro di Torino l’opera “Nel viaggio la meta”, pubblicata nella collana “Le Perle - Audiolibri” dell’Aletti editore. L’autrice Maria Gloria Vezzani, insegnante di Lettere che vive a Guastalla (Reggio Emilia), sarà presente alla più importante fiera culturale e dell’editoria - in programma dal 15 al 19 maggio 2025, presso il Lingotto Fiere - con la sua silloge dedicata all’amore per il viaggio, alla continua voglia di partire per poi tornare a casa. La raccolta è suddivisa in tre sezioni: dalle brevi ma indimenticabili gite fuoriporta ai viaggi internazionali per poi arrivare sempre lì, dove giacciono i ricordi e gli affetti profondi, nei luoghi del cuore. «Ogni volta che intraprendo un viaggio - spiega la poetessa - porto con me un taccuino in cui annoto ogni cosa: momenti significativi che ho trasformato in versi, per imprimerli nella mia memoria, farli riaffiorare e condividerli con i lettori».

Un vero e proprio diario di bordo in cui i ricordi diventano indelebili grazie alla parola scritta, verso cui l’autrice ha nutrito sin da bambina un amore viscerale: «Preferivo scrivere piuttosto che giocare o, forse, era per me il più bello dei giochi». Una scrittura, a volte, istintiva, altre, del tutto premeditata, ma sempre libera da schemi per non vincolare troppo il flusso creativo. Ecco, così, versi sciolti caratterizzati da elementi metrici e un lessico ricercato di termini onomatopeici, sonori e immaginifici, per descrivere emozioni, situazioni, persone, luoghi. «Maria Gloria Vezzani - scrive, nella Prefazione, Hafez Haidar, già candidato al Premio Nobel per la Letteratura, la cui traduzione del famoso libro “Le mille e una notte” è diventato un best seller - con garbo e raffinatezza, ci accompagna in un lungo viaggio costellato da mete diverse, incitandoci a riflettere sul nostro percorso di vita e ricordandoci quanto sia importante affrontarlo con serenità e positività, aprendo le porte del nostro cuore alla luce e alle meraviglie che sono custodite nel Creato».

L’opera, che è possibile trovare anche nella versione audiolibro ed e-book, è un continuo peregrinare tra i luoghi reali e quelli interiori dell’animo. «Il viaggio - afferma l’autrice - è senz’altro la metafora meglio riuscita della vita. Credo che ognuno di noi abbia un proprio percorso da intraprendere, con ostacoli e prove da superare, aspirando a migliorarci sempre per giungere alla meta». Secondo la Vezzani, avere un libro tra le mani è un’esperienza sensoriale da vivere appieno ma, allo stesso modo, si può godere delle comodità che il progresso mette a disposizione, attraverso una fruizione agile, tipica dell’e-book, veloce, moderna, pratica da portare sempre con sé. Così come rappresenta un valore aggiunto la lettura dei versi. «Chiudendo gli occhi, grazie all’audio, il lettore può immergersi nelle mie poesie: può immaginare di trasportarsi nei luoghi che descrivo, percepire le sensazioni che desideravo trasmettere, può letteralmente viaggiare stando comodo sul proprio divano o alla scrivania».

L’autrice riesce, così, a creare un rapporto empatico con il lettore. «Vorrei potesse sognare per qualche minuto, staccarsi dalla sua realtà e librarsi ovunque desideri. Aiutarlo ad “evadere” da ciò che è più gravoso per qualche istante di leggerezza nella profondità dei versi». Una sensazione di libertà, ma anche di appartenenza ai luoghi e curiosità, che Maria Gloria Vezzani porterà anche al Salone del Libro di Torino. «Per me è la prima volta e ne sono emozionata. Sono grata alla casa editrice Aletti per questa opportunità e trovo entusiasmante poter prendere parte ad una manifestazione così prestigiosa, che mi permetterà di conoscere un po’ meglio il mondo dell’editoria e molti altri autori».