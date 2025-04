L'album, prodotto da Miseria e Nobiltà Sas con il contributo di NUOVOIMAIE e pubblicato da M e N/Utopia Records, si apre con il singolo omonimo che dal 4 aprile sarà in rotazione radiofonica

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Vertigini confuse”, il nuovo album di Paola Nicolò, cantautrice calabrese che con questo lavoro aggiunge un tassello importante alla propria carriera artistica. L’omonimo singolo, dal 4 aprile, sarà nelle radio in promozione nazionale.

Prodotto da Miseria e Nobiltà Sas di Milano con il contributo di NUOVOIMAIE - Bando produzioni discografiche 2023/2024 e pubblicato da M e N/Utopia Records, l’album si sviluppa in otto tracce, magistralmente arrangiate da Fortunato Serranò e dalla stessa Paola Nicolò, che raccontano emozioni, incontri e trasformazioni personali.

Il disco, registrato presso NEW PFL Recording Studio, si apre con il singolo “Vertigini confuse”, una riflessione intensa su quei sentimenti dimenticati o messi da parte che all'improvviso tornano a bussare con forza, travolgendo certezze e punti fermi. Un brano emotivo, diretto, che inaugura con grande impatto l'intero percorso narrativo dell'album. A seguire, si susseguono brani originali e rivisitazioni: dalla delicatezza retrò di "You are my sunshine", omaggio a Johnny Cash, alla vibrante emozione di "Song for Gaia", scritta pensando alla figlia dell’artista, fino alla cover intensa de "Il costume da Torero" di Brunori Sas, che Paola definisce una vera guida artistica e personale.

Il disco prosegue con "Stand by me" in una versione soul piano e voce, seguita da "Leo", brano scritto con Teddy Condello che parla di accoglienza e integrazione. Non manca una traccia dal sapore autobiografico, "Una sera come tante", inedito pubblicato nel 2018 e qui riproposto in chiave leggera e solare, e si chiude con "Pensieri di una notte insonne", un brano swingato, con la preziosa collaborazione al piano di Roberta Sainato, che sembra portare l'ascoltatore su un palco di Broadway, tra riflessione e desiderio di rivalsa.

Ascolta l’album

https://open.spotify.com/intl-it/album/4XIa7zzYkUFvKdzPudsyMY?si=9WSgI1DwTwSyEQV72A2kSA

Paola Nicolò nasce a Reggio Calabria il 3 settembre 1985. Dopo il diploma in canto lirico presso il Conservatorio F. Cilea, prosegue gli studi al LIM IALS di Roma e avvia una lunga attività di sperimentazione musicale tra jazz, soul, country, musical e pop. Ha pubblicato nel 2022 l’album "Emisferi concentrici" con la stessa etichetta e si è distinta con la band Glueckners, finalista a Sanremo Rock 2023 e semifinalista all’European Celtic Contest nello stesso anno.

"Vertigini confuse" è un album intimo e ricco di sfumature che mette in luce la sensibilità compositiva e interpretativa dell'artista, capace di coniugare fragilità e determinazione, introspezione e apertura al mondo. Un lavoro coerente, elegante, e soprattutto autentico, che racconta l’umanità attraverso la musica.

Live Management: Momenti sonori S.r.l. di Francesco Monteleone e Pasquale Lacquaniti

