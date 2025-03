Il nuovo singolo racconta l’energia invisibile che lega ogni cosa

Dal 21 marzo, “Eywa”, il nuovo singolo di juanito, la paranoia, è disponibile sui principali store digitali e in rotazione radiofonica nazionale. Edito da Synthomi S.a.s. e Victoria Music, il brano è stato prodotto, mixato e masterizzato da Tony Colangelo presso Join The Gap Studio di Gerenzano (VA).

"Eywa" è un viaggio sonoro e concettuale che esplora la connessione tra gli esseri umani e l'universo. L’artista racconta un’energia invisibile che lega tutto, qualcosa di impalpabile ma presente, come il battito di una palpebra o il fluire dell'oceano. Attraverso immagini evocative, il brano affronta temi profondi: l’inutilità del denaro, la potenza della parola scritta e l’amore in tutte le sue forme, come atto e come esperienza di vita. Musicalmente, “Eywa” si muove tra sonorità avvolgenti e metriche incisive, unendo una produzione curata a un testo che lascia il segno. L’ispirazione del brano porta l’ascoltatore a riflettere sulla propria esistenza e sulla libertà che si prova abbracciando l'infinito, connettendosi a Eywa e accettando il flusso della vita.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/0f0aBo45EvLk6pFxAmywhp?si=75fa8922a1ef4718

Juan Guillermo Gallon, in arte juanito, la paranoia, è un rapper torinese di origini colombiane, classe 2004. Fin dall'età di 14 anni ha dimostrato una forte propensione alla scrittura, accompagnata da molteplici influenze musicali. Il suo percorso artistico prende il via ufficialmente nel 2022 con l'etichetta indipendente Ciao Proprio, che pubblica i singoli "Sansa" e "MANGIauomini", apprezzati dal pubblico con oltre 150.000 stream complessivi tra YouTube e Spotify. Nel 2023, la collaborazione con il produttore T.N.Y. (J‐AX, Articolo 31, Il Cile) porta alla pubblicazione di “Lo sai che lo sei” e “Bambola”, due brani che raggiungono più di 130.000 stream e diverse playlist editoriali su Spotify. Dopo un 2024 dedicato alla scrittura e alla riflessione artistica, il 2025 segna un nuovo capitolo con la partnership tra Ciao Proprio e Dissections, pronta a lanciare nuova musica e mostrare la versatilità di juanito, la paranoia. “Eywa”è un tassello di questa nuova fase, un singolo che conferma l’identità artistica del rapper e la sua capacità di trasmettere messaggi profondi attraverso il suono e la parola.

Instagram: https://www.instagram.com/parathvstra/

YouTube: https://www.youtube.com/@juanitolaparanoia

TikTok: https://www.tiktok.com/@juanito.laparanoia?_t=8s7kGtGwHR3&_r=1