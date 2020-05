I 7 imperdibili tesori della Basilica di San Pietro - 3°



La tomba di Giovanni Paolo II

Camminando lungo la navata destra, a pochi passi dalla Pietà, si trova la Cappella di San Sebastiano. La maggior parte dei giorni qui si trovano molte persone in ginocchio, che pregano silenziosamente davanti all'altare. Se riesci ad avvicinarti, sarai in grado di leggere questa iscrizione sull'altare di marmo bianco, in maiuscolo rosso: SANCTVS IOANNES PAVLVS PP. II, San Giovanni Paolo II. Con il suo pontificato di 27 anni, il papa polacco è stato uno dei pontefici più popolari di sempre: durante il suo funerale l'8 aprile 2005 in piazza San Pietro, la grande folla presente all'improvviso ha iniziato a cantare ad alta voce "Santo subito!". E infatti, a soli 9 anni dalla sua morte, Papa Francesco lo ha proclamato santo in Piazza San Pietro il 27 aprile 2014, di fronte alle oltre 500.000 persone che si erano radunate per l'occasione.

La tripla bara del papa (una fatta di cipresso, una di zinco e l'ultima di castagno, chiusa con chiodi d'oro) fu originariamente sepolta nelle Grotte Vaticane. È stato spostato nella Cappella di San Sebastiano nel 2011, quando il Papa è stato dichiarato "benedetto"; nel 2014, al momento della sua canonizzazione, il papa è stato finalmente onorato con il titolo di "santo" - come potete leggere sul bellissimo altare in marmo quello è il suo ultimo luogo di riposo.

Continua...