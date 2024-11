Lando Norris ha ottenuto la vittoria nella Sprint del Gran Premio di San Paolo, con la McLaren che ha deciso di invertire le posizioni tra i suoi piloti a due giri dalla fine, permettendo al britannico di precedere il compagno di squadra Oscar Piastri, portando a casa una doppietta utilissima per il mondiale costruttori.

Piastri era partito con grande slancio portandosi subito in testa seguito da Norris, mentre Max Verstappen si lanciava all'inseguimento di Charles Leclerc per il terzo posto. riuscendo poi a sorpassare il monegasco al 17° dei 24 giri previsti. poi, a due giri dal termine, il team NcLaren ha detto a Piastri di far passare Norris in modo da garantirgli il massimo punteggio, 8 punti, in ottica campionato.

Verstappen ha completato il podio alle spalle delle McLaren, anche se ha poi ricevuto una penalità per un'infrazione sotto Virtual Safety Car, mentre Charles Leclerc ha chiuso quarto, seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz quinto.

George Russell su Mercedes e Pierre Gasly su Alpine si sono piazzati rispettivamente al sesto e al settimo posto, con Sergio Perez che ha recuperato per chiudere ottavo.

Nel mondiale piloti sono 45 i punti che separano Norris dalla vetta dove Verstappen si trova stabilmente da inizio stagione.