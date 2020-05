I 7 imperdibili tesori della Basilica di San Pietro - 2°



La Pietà di Michelangelo

Situata nella prima cappella a destra dell'ingresso, la Pietà è l'opera più toccante di Michelangelo, che rappresenta la Vergine Maria che tiene delicatamente il corpo di Gesù morto in grembo con grande compostezza e tenerezza. L'opera fu commissionata dal cardinale Jean Biléres de Lagraulas nel 1498, per la sua tomba.

In soli due anni, il 23enne Michelangelo è stato in grado di creare un'opera che rimane ancora oggi un capolavoro senza pari.

Lo scultore ha interpretato questo noto soggetto nel suo modo molto personale e originale: in effetti, andando contro l'iconografia tradizionale in cui la Vergine Maria era rappresentata come una donna matura, Michelangelo ha sottolineato la sua giovinezza e innocenza al punto che sembra ancora più giovane di suo figlio.

La Vergine Maria porta una fascia sul petto, con la firma dell'artista.

Secondo la tradizione, Michelangelo, che non era ancora così famoso a quel tempo, lo aggiunse dopo l'inaugurazione della statua: a quanto pare, aveva sentito per caso alcuni visitatori attribuire erroneamente la Pietà a un altro artista.

Dopo questa statua, Michelangelo, già all'epoca, divenne così famoso che non ebbe più bisogno di firmare nessuna delle sue altre opere.

Con il contributo di Le Pietre Srl

