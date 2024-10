Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, ha recentemente incontrato il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e il Ministro delle Comunicazioni Juscelino Filho a Brasilia. L’AD ha ribadito l’impegno strategico di TIM per il Brasile e il ruolo cruciale delle telecomunicazioni come motore di sviluppo economico e sociale.



Pietro Labriola: TIM rafforza la presenza in Brasile

Sul profilo LinkedIn, Pietro Labriola ha condiviso la sua visione sul settore, confermando i rischi derivanti dall’operato dei giganti digitali senza adeguate regolamentazioni. “Con la nuova configurazione del Gruppo TIM, il Brasile assume un’importanza ancora maggiore”, ha fatto sapere, sottolineando la disponibilità a “supportare agende che rafforzino le relazioni tra Brasile, Italia e l’Europa”. Nel corso degli anni, il Brasile ha implementato “politiche pubbliche e regolatorie che hanno collegato l’alta tecnologia a una vasta democratizzazione”. È proprio in questo contesto che TIM “continuerà a essere protagonista, con investimenti e soluzioni che promuovano lo sviluppo economico e sociale”. L’AD ha poi evidenziato i successi del Gruppo nel Paese sudamericano, come la diffusione del 4G in tutte le municipalità e l’acquisizione di Oi mobile, che ha permesso di migliorare la sostenibilità economica del settore. Grazie a investimenti strategici e politiche di lungo termine, ha affermato Pietro Labriola, TIM ha consolidato la propria presenza come leader nelle telecomunicazioni brasiliane, contribuendo allo sviluppo di infrastrutture avanzate e all’espansione di servizi digitali accessibili.





Pietro Labriola: TIM tra Italia e Brasile, un modello di crescita digitale e sostenibile

Durante il Business Forum di São Paulo, occasione che ha segnato l’inizio di un importante dialogo istituzionale tra Italia e Brasile, Pietro Labriola ha ribadito quanto TIM sia “brasiliana tanto quanto italiana, partecipando proattivamente al disegno industriale e di sviluppo economico e sociale del Paese e investendo in una prospettiva di lungo periodo”. Nel contesto brasiliano, TIM si distingue per il supporto a progetti regolatori innovativi come la diffusione del 5G e il concetto di “Fair Share” in cui il Brasile si afferma come leader mondiale nella costruzione di un nuovo ecosistema digitale. Secondo Pietro Labriola, l’approccio sistemico del Brasile ha permesso di creare una sinergia tra crescita del business e beneficio pubblico, un modello di riferimento per lo sviluppo sostenibile delle telecomunicazioni.