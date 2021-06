Dato che il terzo settore del circuito cittadino di Baku, dove domenica prossima si disputerà il GP dell'Azerbaigian di Formula 1, è un lunghissimo rettilineo che porta le vetture verso il traguardo, ha sorpreso e non poco il fatto che nelle libere di venerdì le Mercedes, sia quella di Hamilton che quella di Bottas, abbiano ottenuto dei tempi disastrosi in entrambe le sessioni.

Infatti, al di là dei problemi di assetto di questo inizio di stagione, le prestazioni del motore della vettura anglotedesca non erano mai state messe in discussione. Oggi, però, Lewis Hamilton in FP2 non è andato al di là dell'11° tempo ad oltre un secondo dal migliore in pista, mentre il ritardo di Bottas, 16.esimo, è stato addirittura di 2 secondi.

In pratica, la Mercedes non è stata in grado di sfruttare la gomma morbida, che sarà determinante per ottenere la migliore posizione in griglia nelle qualifiche di sabato.

Al contrario, sono andate benissimo le due Red Bull, con Perez che ha messo a segno il miglior tempo con 1:42.115, mentre il rivale di Hamilton per il titolo, Max Verstappen, è stato più lento di un decimo.

Addirittura sorprendenti le Ferrari di Carlos Sainz, terzo a 27 millesimi dal pilota olandese, e di Charles Leclerc, quarto a 3 decimi, ma che avrebbe fatto ancora meglio se nel suo miglior giro non avesse urtato una barriera (ormai una consuetudine). Stavolta, però, il pilota monegasco se l'è cavata solo con un danno all'ala anteriore.

The moment Leclerc found the Baku barrier 💥



He managed to recover from the incident and finished FP2 in P4 💪#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/5XQZSKvTUV — Formula 1 (@F1) June 4, 2021



Pierre Gasly su AlphaTauri ha fatto registrare il quinto miglior tempo con 4 decimi di ritardo da Perez davanti, nell'ordine, all'Alpine di Fernando Alonso, all'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e alla McLaren di Lando Norris. Nono posto per l'altra Alpine di Esteban Ocon, che ha preceduto l'altra AlphaTauri di Yuki Tsunoda.

Se i due piloti della Mercedes si sono dichiarati perplessi per la prestazione delle rispettive vetture, Verstappen ha detto invece di essere complessivamente soddisfatto del comportamento in pista della Red Bull. Al contrario, Leclerc ha dichiarato tutto il suo stupore per la prestazione della rossa, pur rimanendo cauto per il prosieguo del weekend:

"È decisamente meglio di quanto ci aspettassimo, anche se è solo venerdì. Il ritmo sembra promettente. Continueremo a lavorare e speriamo che i tempi siano buoni anche domani. Mi sono sentito abbastanza a mio agio in macchina oggi, soprattutto in frenata... forse un po' troppo a mio agio e ho esagerato alla curva 15. Ma alla fine è a questo che servono le prove".



È di oggi la notizia che il Gran Premio di Singapore, 16.esima gara della stagione che avrebbe dovuto svolgersi nel weekend dall'1 al 3 ottobre, è stato annullato a causa delle restrizioni di accesso imposte alla città Stato dalle autorità locali a causa della pandemia.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1400821081796222983