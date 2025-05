La Scuderia Ferrari HP ha vissuto una domenica in rimonta con entrambi i propri piloti che in una gara molto movimentata e divertente hanno recuperato otto e cinque posizioni. Lewis Hamilton ha infatti concluso al quarto posto, mentre Charles Leclerc è giunto sesto, piazzamenti che hanno permesso alla squadra di incamerare venti punti in classifica. Il risultato odierno, ottenuto su una pista sulla quale i sorpassi sono piuttosto difficili, ha confermato il buon passo in gara della SF-25 che si è comportata bene sia con le gomme Medium che con le Hard.





Lewis Hamilton

Oggi mi sono sentito molto più in sintonia con la vettura, una sensazione che mi mancava dalla gara Sprint in Cina. Tutto ha funzionato alla perfezione: la strategia, i pit stop, il bilanciamento, e questo ci ha permesso di recuperare bene dalla posizione che avevamo dopo la qualifica.

C’è ancora del lavoro da fare, soprattutto sul giro secco, ma se riusciamo a continuare su questa strada, potremo lottare per il podio. Grazie mille tifosi: il vostro supporto significa tantissimo e spero che oggi vi abbiamo reso orgogliosi.





Charles Leclerc

In alcune gare le cose semplicemente non vanno per il verso giusto, e direi che oggi per me è stato proprio così. Siamo stati davvero sfortunati con il tempismo di Virtual Safety Car e Safety Car. Non ho potuto sfruttare la prima, e durante la seconda non avevamo le gomme giuste a disposizione, ma non ci sono comunque rimpianti.

Chiudere in sesta posizione non è poi così male considerando quanto è stato complicato il nostro weekend, ma non è certo il risultato a cui puntiamo. Il nostro obiettivo deve essere migliorare la performance in qualifica, perché in gara la macchina è veloce.

Ora si va a Monaco, dove ci aspettiamo un fine settimana molto impegnativo perché quel circuito potrebbe mettere in evidenza le debolezze della SF-25. Ha caratteristiche molto specifiche e richiede un assetto completamente diverso rispetto a tutti gli altri: spero che sapremo sfruttare al meglio questa occasione e portare a casa comunque un buon risultato.





Fred Vasseur - Team Principal

Di questa giornata c’è di buono che il nostro passo gara è stato solido dall’inizio alla fine, che le strategie sono state corrette e che i pit stop sono stati eseguiti ancora una volta molto bene. Ovviamente però c’è un po’ di frustrazione, perché con una qualifica migliore avremmo potuto fare ancora di più. Sono ormai tre o quattro corse che vediamo questa differenza tra passo in qualifica e passo gara e ci dobbiamo lavorare ma credo che oggi abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile.

Lewis ha disputato una corsa molto solida, tenendo sempre un ottimo ritmo ed effettuando dei bei sorpassi, mentre per quanto riguarda Charles di sicuro né la Virtual Safety Car né la Safety Car sono arrivate al momento giusto. Capisco la sua frustrazione, ma credo che nel momento in cui la gara è stata neutralizzata mancassero ancora troppi giri alla fine per montare le Soft, e sono convinto che quella di lasciarlo fuori con le Hard sia stata la decisione giusta. Nel finale la richiesta a Charles di restituire la posizione ad (Alex) Albon è stata presa perché l’episodio era molto al limite, e se avesse ricevuto una penalità avremmo perso quattro o cinque posizioni.