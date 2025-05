Charles Leclerc ha regalato spettacolo e concretezza sulle strade di casa, firmando un venerdì perfetto per la Ferrari durante le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Monaco. Il monegasco ha chiuso al comando sia la P1 che la P2, con la seconda interrotta da due bandiere rosse.

La sessione pomeridiana ha visto Leclerc imporsi con un tempo di 1:11.355, fatto registrare nel secondo tentativo con gomme morbide, che è rimasto il miglior crono del venerdì. Il suo compagno di squadra Lewis Hamilton ha confermato la buona forma del team chiudendo terzo e mostrando segnali di miglioramento.

Oscar Piastri, attuale leader del mondiale, ha avuto una sessione altalenante: dopo aver causato una bandiera rossa con un impatto alla Sainte Devote, è riuscito a rientrare in pista e a chiudere secondo, a soli 38 millesimi da Leclerc, segnale che McLaren è "viva" anche a Montecarlo.

Il primo a scendere sotto l'1:12 era stato Fernando Alonso, con un ottimo 1:11.890 su gomma morbida. Lo spagnolo ha poi chiuso dietro i migliori, ma ha comunque dimostrato di poter dire la sua in gara.

Tra le sorprese, spicca Liam Lawson, autore di un eccellente quinto posto con la Racing Bulls, davanti al compagno Isack Hadjar, che ha concluso la sessione anche lui andando a scontrarsi contro le barriere della curva Sainte Devote.

Il campione del mondo in carica Max Verstappen ha avuto una giornata complicata: nonostante un primo stint convincente, si è lamentato via radio di problemi al cambio e alla visiera, finendo poi decimo. Il suo distacco dal vertice e la difficoltà a trovare feeling con la Red Bull sono però una costante del venerdì.

Nella seconda metà della top ten si sono piazzati anche Alex Albon (Williams), e Kimi Antonelli (Mercedes). Yuki Tsunoda, George Russell e Carlos Sainz sono rimasti fuori dai primi dieci per pochi decimi.

Dietro, Gabriel Bortoleto, che ha attirato l'ira di Verstappen per un presunto blocco nella zona delle piscine, ha chiuso 14° davanti al compagno Hulkenberg e alla Haas di Ollie Bearman, sotto investigazione per una possibile infrazione durante una delle bandiere rosse.

La giornata è stata invece da dimenticare per le Alpine, con Pierre Gasly solo 17° e Franco Colapinto in ultima posizione. Non meglio Lance Stroll, penalizzato dopo la collisione con Leclerc in FP1, 18° davanti a Esteban Ocon su Haas.

Sabato le qualifiche sono previste a partire dalle 16:00.







Crediti immagine: x.com/F1/status/1925945407420441069/photo/1