Nella gara Sprint del GP d'Australia, il leader del mondiale, Jorge Martin (Pramac), ha vinto imponendosi d'autorità sul connazionale Marc Marquez (team Gresini), che è riuscito a rimediare un insolitamente pessimo - per lui - avvio di gara.

Martin ha così guadagnato altri sei punti fondamentali su Francesco Bagnaia (Ducati) nella corsa al titolo. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato sempre in testa, mantenendo un margine di sicurezza durante i 13 giri della gara.

Bagnaia, che nelle prime fasi cercava di restare a contatto con Martin, ha poi dovuto cedere anche al ritmo superiore imposto da Marc Marquez e dal suo compagno di squadra Enea Bastianini, che hanno superato il campione del mondo in carica all'ottavo giro nelle impegnative frenate prima dei tornantini, relegandolo così in quarta posizione.

Per Marquez, la gara è stata caratterizzata da continui alti e bassi. Dopo essere partito dalla seconda posizione in griglia, è andato largo alla prima curva, scivolando all'ottavo posto. Da lì, però, ha messo in scena una serie di spettacolari sorpassi che l'hanno riportato in zona podio.

A tre giri dalla fine, Maverick Vinales (Aprilia) e Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team) sono stati protagonisti di un impressionante incidente poco prima di curva 1, mentre lottavano per la quinta posizione. La Ducati di Bezzecchi, che seguiva dappresso l'Aprilia, si è scomposta in frenata e ha tamponato sul rettilineo la moto che la precedeva. Entrambi sono finiti a terra nella ghiaia, e Bezzecchi è stato portato via in barella, e poi in ospedale a Melbourne per un checkup precauzionale.

A luckless incident late on 💥



Thankfully, Maverick has been declared fit and Bez has no fractures but he has gone to the hospital in Melbourne for a full check up



The incident is also still under investigation by the Stewards #AustralianGP 🇦🇺

L'incidente ha aperto la strada a Fabio Di Giannantonio sull'altra VR46, quinto al traguardo, ma poi retrocesso al settimo posto per irregolarità nella pressione degli pneumatici. Tra i piloti che hanno chiuso a punti figurano anche Franco Morbidelli (Pramac), Raul Fernandez (Trfackhouse), Aleix Espargaro (Aprilia) e Augusto Fernandez (GASGAS).

Diversi i protagonisti che sono caduti, tra questi Brad Binder, Jack Miller, Pedro Acosta, Johann Zarco e Alex Marquez.

Nella corsa al titolo Martin ha ora 16 lunghezze di vantaggio su Bagnaia.

La MotoGP tornerà in pista per il gran premio (27 giri), che domenica prenderà il via alle 5:00 del mattino.