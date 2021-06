A giugno proseguono i fine settimana all’insegna del turismo esperienziale in Tuscia con Tuscia Experience, promosso dalla Camera di Commercio di Viterbo. In un territorio variegato e affascinante, dove natura e storia si fondono, sarà possibile lasciarsi trasportare in visite ai frantoi, degustazioni ed esplorazioni. Un turismo lento e sostenibile, che viene incontro alle nuove esigenze dettate dall’emergenza sanitaria cogliendo l’opportunità di ridefinire le modalità di accoglienza per offrire ai visitatori esperienze uniche e personalizzate.

A far da cornice alle esperienze inserite nel programma di giugno, i panorami ineguagliabili dell’Alta Tuscia Viterbese. Il fascino storico di questo territorio senza tempo accompagnerà i visitatori nei paesaggi della Cartagine della Maremma: fra il lago di Bolsena e il mar Tirreno si estendeva infatti il Ducato di Castro, sorto come vassallo dello Stato Pontificio e retto dai Farnese. Le rovine della “città morta di Castro” –rasa al suolo dalle truppe papali nel 1649- ancora oggi sono meta di turisti alla ricerca di vibranti emozioni provenienti dal passato in questo territorio caratterizzato da paesaggi di ineguagliabile bellezza, tagliate etrusco-medievali e valli fluviali dove il tempo sembra essersi fermato.

Attraversando i paesaggi viterbesi - fra natura incontaminata, ruderi e campi agricoli– sarà possibile intraprendere escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo, fino ad arrivare al lago di Bolsena-il lago di origine vulcanica più grande d’Europa - e concedersi una sosta nei pressi del delizioso sito.

Nel cuore del Ducato, a Farnese, Terre di Marfisa rappresenta l’emblema dell’amore della famiglia Clarici per la propria terra. Un wine-relais, un Eden per gli amanti del vino –che ha per nome parole etrusche, per sottolineare nuovamente le profonde radici culturali dell’olio, del relax e delle esperienze enogastronomiche legate ai prodotti tipici rielaborati con cura e genuina raffinatezza.

Sabato 19 giugno, la proprietà apre le porte per la visita dei vigneti e della cantina con assaggio guidato di vini,

Tuscia Experience è promosso da Camera di Commercio di Viterbo. Info e prenotazioni [email protected] e su www.tusciawelcome.it