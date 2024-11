Venezia, Palazzo Querini – Ultime settimane per visitare la mostra di Cen Long, aperta fino al 24 novembre con visite guidate gratuite ogni sabato.

Sta per concludersi la mostra “Seminare Speranza”, che ha saputo incantare il pubblico veneziano e i turisti con la sua potente carica espressiva e il suo messaggio di speranza e solidarietà. Fino al 24 novembre, ogni sabato alle 15 sono disponibili visite guidate gratuite in italiano per approfondire il percorso artistico del Maestro Cen Long, con la sua arte caratterizzata da una semplicità raffinata e colori che evocano valori come bontà e resilienza. Le visite guidate offrono un'occasione preziosa per esplorare e comprendere i temi universali dell’esposizione, mentre restano ormai poche settimane per poterla visitare.

Organizzata dalla Crux Art Foundation di Taiwan per la Biennale Arte 2024, “Seminare Speranza” si è distinta per la sua capacità di intrecciare l’arte di Cen Long con il tema della speranza, unendo l’espressione artistica a una forte componente sociale e solidale. La mostra ha visto la partecipazione di studenti e neolaureati delle Accademie di Belle Arti di Venezia e Lecce grazie al concorso “Sowing Hope Award”, le cui opere premiate sono ora esposte accanto a quelle del Maestro, in un dialogo tra nuove generazioni e arte contemporanea.

In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, la mostra ha inoltre ospitato la proiezione in anteprima di *“Speranze dal Sottosuolo”*, un cortometraggio diretto da Valerio Finessi e prodotto da Vanni Sgaravatti, che documenta un importante progetto di solidarietà in Emilia-Romagna.

“Seminare Speranza” non è solo un’esposizione, ma un’esperienza che invita alla riflessione su temi come la pace e il desiderio di cambiamento, testimoniando come l’arte possa essere un veicolo per costruire legami autentici e solidali tra persone e comunità.



Informazioni per il Pubblico:

Palazzo Querini - Calle Lunga San Barnaba, 2691, Venezia

Mostra aperta fino al 24 novembre 2024

Orari: 11.00 - 19.00, chiuso il martedì

Ingresso libero e visite guidate gratuite ogni sabato alle 15.