A 40 ANNI DALL’USCITA DEL FILM CONCERTO DEI TALKING HEADS DEL REGISTA PREMIO OSCAR JONATHAN DEMME "STOP MAKING SENSE. 40 ANNIVERSARY EXPERIENCE".

Dopo la serata del 24 ottobre all’ALCATRAZ di MILANO con la partecipazione eccezionale di JERRY HARRISON, con djset di Luca De Gennaro e Tommaso Toma la proiezione del film accompagnata da light show merchandising da collezione immancabili nonsense surprises: si proseguirà poi in tutta Italia con Stop Making Sense Tour Party in cui gli spettatori saranno invitati a rivivere il live del 1983 come se fossero ad un vero e proprio concerto!

Jonathan Demme ha scelto di non aggiungere interviste o contributi extra nel film concerto, ma di far rivivere l’atmosfera unica di quei concerti al Pantages Theater di Hollywood con una musica senza tempo e una scenografia curata nel dettaglio. Per questo il film si presta a diventare protagonista di imperdibili party in pieno stile anni ’80! A dare un assaggio del film è il trailer online, con le immagini più iconiche accompagnate dalle note di hit come “Psycho Killer”, “Life During Wartime” e “Once in a Lifetime”. VIDEO-Trailer https://youtu.be/Oe_Ah8N4LaQ , per avere un assaggio dell'atmosfera.

Dopo Milano, Stop Making Sense Tour Party prosegue nei club e nei teatri italiani per altre quattro serate indimenticabili all’insegna della grande musica grazie alle iconiche e travolgenti hit che faranno ballare tutto il pubblico. Il 26 ottobre al VIDIA CLUB di CESENA, il 27 ottobre al M9 - MUSEO DEL ‘900 di MESTRE (Venezia), il 29 ottobre al TEATRO GRANDE di BRESCIA, il 30 ottobre all’ESTRAGON di BOLOGNA.

Cinema Experience: evento speciale nelle sale italiane 11, 12, 13 novembre STOP MAKING SENSE. 40 ANNIVERSARY EXPERIENCE, è il progetto speciale che celebra l’omonimo film dei TALKING HEADS.

Assolutamente da vedere! La Festa del Cinema di Roma ha ospitato un evento davvero speciale per celebrare i 40 anni di "Stop Making Sense" dei Talking Heads. Questo film-concerto, diretto dal premio Oscar Jonathan Demme, è considerato una pietra miliare nella storia del cinema musicale.

Restauro in 4K rende unico questo anniversario: Il film è stato completamente restaurato in altissima risoluzione, offrendo un'esperienza visiva e sonora di qualità superiore rispetto a qualsiasi precedente visione.

Colonna sonora rimasterizzata: Jerry Harrison, storico chitarrista dei Talking Heads, ha curato personalmente la rimasterizzazione della colonna sonora, garantendo un suono più ricco e dettagliato.

Serata speciale: La Festa del Cinema ha organizzato una serata dedicata, con la presenza di Jerry Harrison e James Mockoski (responsabile del restauro), per approfondire la creazione e l'impatto di questo capolavoro.

"Stop Making Sense" è così importante per l'Innovazione: Il film ha rivoluzionato il modo di rappresentare un concerto dal vivo, con una regia dinamica e una messa in scena innovativa.

L' energia, la performance dei Talking Heads è travolgente, trasmettendo tutta l'energia e la passione di una band all'apice del successo.

Le immagini come David Byrne nel suo "Big Suit", sono diventate iconiche e hanno influenzato generazioni di artisti.

Se ti sarai perso l'evento alla Festa del Cinema o le altre date degli eventi, non disperare! Il film sarà proiettato in numerosi cinema in tutto il mondo, quindi potresti avere ancora l'opportunità di vederlo sul grande schermo. Cerca le programmazioni nelle sale cinematografiche della tua città

Cinema Experience: evento speciale nelle sale italiane 11, 12, 13 novembre STOP MAKING SENSE. 40 ANNIVERSARY EXPERIENCE, è il progetto speciale che celebra l’omonimo film dei TALKING HEADS su NEXO.

STOP MAKING SENSE. 40 ANNIVERSARY EXPERIENCE è un progetto ideato in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios e A24 in collaborazione con Ponderosa Music & Art. Media partner Radio Capital e MYmovies

Prevendite e dettagli su stopmakingsense40.it .





*_©Angelo Antonio Messina