Presentato lo scorso 23 ottobre il Piano Strategico 2024-2030 di Italgas. L’AD Paolo Gallo ha evidenziato come il Gruppo sia deciso a rafforzare il proprio ruolo di player nel settore idrico e nell’efficienza energetica.



Paolo Gallo: 750 milioni di euro per rafforzare l’attività nei settori idrico ed energetico

Il potenziamento dell’attività di Italgas nel settore idrico e nel comparto dell’efficienza energetica continuerà a basarsi sulla trasformazione digitale, che rimarrà quindi “la principale leva strategica” del nuovo Piano. “Con 750 milioni di euro – ha spiegato l’AD Paolo Gallo – continueremo a lavorare per rafforzare il nostro ruolo di player di riferimento nell’acqua – che sconta la carenza di adeguati investimenti intelligenti sulle reti – e per crescere nell’efficienza energetica quale strumento indispensabile per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica”. Il Piano Strategico 2024-2030 è stato presentato alla comunità finanziaria lo scorso 23 ottobre.



Paolo Gallo: il Piano Strategico 2024-2030 di Italgas nel dettaglio

Secondo quanto previsto dal Piano, il Gruppo suddividerà le risorse destinando 450 milioni di euro in sette anni al settore idrico e 300 milioni a quello dell’efficienza energetica. I primi serviranno sia a portare avanti determinate operazioni di M&A che ad implementare anche nelle reti dell’acqua le best practices e le tecnologie sviluppate nella distribuzione del gas. L’attività centrale sarà la digitalizzazione della rete idrica, con l’applicazione di Dana4Water e, quindi, l’integrazione di funzionalità all’avanguardia mediante l’uso dell’IA, l’installazione di water smart meter e la sostituzione di condotte e collegamenti per dimezzare le perdite idriche. Per quanto riguarda l’efficienza energetica, il Gruppo guidato da Paolo Gallo si concentrerà soprattutto sull’espansione organica del business.