AL MUDEC SPECIALE HALLOWEEN: "Tra misteri e antiche civiltà" - attività di laboratorio per bimbi 6-11 anni: giovedì 31 ottobre ore 18

? **Benvenuti al MUDEC per Halloween!** ?

Siete pronti a vivere un'esperienza indimenticabile tra misteri, avventure e antiche civiltà? Giovedì 31 ottobre, alle ore 18:00, il MUDEC si trasformerà in un luogo magico dove bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni potranno immergersi in un'atmosfera da brivido e scoprire i segreti che si nascondono nei labirinti della storia. Questa è l’occasione perfetta per indossare il vostro costume da brivido e dare libero sfogo alla vostra creatività!

Introduzione all’Evento con una visita guidata tra le sale del museo, dove oggetti antichi raccontano storie di civiltà lontane, i bambini saranno invitati a raccontare le loro impressioni e a condividere i misteri che più li hanno colpiti. Ogni pezzo esposto diventa un portale verso un'altra epoca, un altro mondo, e i piccoli esploratori dovranno usare la loro immaginazione per dare vita a queste storie.

Al termine della visita, i bambini riceveranno il Certificato di Guardiano Notturno e, durante il laboratorio, realizzeranno la propria lanterna magica, decorata con simboli ispirati agli oggetti scoperti. Con le loro lanterne, daranno vita alla Cerimonia della Luce. Dress Code: Costume da brivido!

Dopo aver scoperto i segreti del passato, sarà il momento di mettersi all’opera! Ogni bambino avrà l'opportunità di realizzare la propria lanterna magica, decorata con simboli ispirati agli oggetti scoperti durante la visita. I nostri esperti guideranno i ragazzi attraverso il processo creativo, fornendo materiali e supporto per aiutarli a dare vita alla loro visione. Le lanterne diventeranno un simbolo della loro avventura al MUDEC!

Al termine del laboratorio, i bambini accederanno alla magica Cerimonia della Luce. Con le loro lanterne ora illuminate, si riuniranno in una speciale celebrazione. La luce delle loro creazioni illuminerà la stanza, creando un'atmosfera incantevole e misteriosa, mentre i partecipanti racconteranno le storie delle loro lanterne e dei simboli scelti. Sarà un momento di condivisione e creatività, un modo per trasformare la paura in meraviglia.

Ogni piccolo partecipante riceverà un esclusivo Certificato di Guardiano Notturno, un riconoscimento dell'avventura vissuta e dell'impegno dimostrato nel portare alla luce i misteri del passato. Questo certificato sarà un ricordo prezioso dell'esperienza trascorsa al MUDEC, un modo per incoraggiare i bambini a continuare a esplorare e a scoprire il mondo che li circonda.

###

Dress Code: Costume da Brivido! Vi invitiamo a entrare nello spirito di Halloween e a indossare il vostro costume più spaventoso! Che si tratti di un fantasma, una strega, un vampiro o qualsiasi altra creatura fantastica, i bambini sono incoraggiati a mostrare la loro immaginazione e ad aggiungere un tocco di mistero all'evento. Preparatevi a divertirvi e a farvi travolgere dalla magia della notte di Halloween!

Dettagli dell'Evento

- **Data:** Giovedì 31 ottobre

- **Orario:** 18:00

- **Età:** 6-11 anni

- **Luogo:** MUDEC, Museo delle Culture, Milano

- **Dress Code:** Costume da brivido!

Non perdete l'occasione di vivere una serata all'insegna della scoperta e della creatività. Iscrivetevi ora e preparatevi a un Halloween indimenticabile al MUDEC! Aspettiamo tutti i piccoli esploratori per un’avventura tra misteri e antiche civiltà! ?

E' OBBLIGATORIA LA PRESENZA DI UN ADULTO ACCOMPAGNATORE, CHE ACCEDERA' GRATUITAMENTE. IL BIGLIETTO OMAGGIO PER UN MASSIMO DI 2 ADULTI PER BAMBINO POTRA' ESSERE RITIRATO DIRETTAMENTE IN BIGLIETTERIA IL GIORNO STESSO.

📅 Quando: Giovedì 31 ottobre alle ore 18:00

⏳ Durata: 2 ore

🎨 Cosa comprende: ingresso alla Collezione Permanente + laboratorio

👤 A chi è rivolta: bambini dai 6 agli 11 anni

💲 Costi:

-Bambino: € 25,00 incluse commissioni

-Adulto accompagnatore: gratuito

Infoline 02 54917

*_©Angelo Antonio Messina