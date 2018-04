Run for Children con Fondazione Paoletti, l'8 aprile a Roma

“Run 4 children” è il nome del progetto ideato dalla Fondazione Patrizio Paoletti dedicato a tutti gli sportivi amatori che desiderano correre con un obiettivo preciso: sostenere i bambini che vivono nei Paesi più poveri del mondo.

La prossima occasione per tutti questi runners, e per tutti coloro che desiderano per la prima volta misurarsi con questa sfida, è fissata per domenica 8 aprile, in occasione della Stracittadina Fun Run della Maratona di Roma, quando sarà possibile percorrere i 4,5 km della manifestazione a fianco della Fondazione Paoletti sostenendo il progetto per i bambini profughi della Siria nella città di Kilis, al confine turco-siriano.

Qui, nel centro socioeducativo “Bayt Al Amal” (La Casa della Speranza), trovano accoglienza, istruzione e integrazione centinaia di profughi di guerra siriani, bambini e adulti, in condizioni di estremo bisogno. La Fondazione Paoletti, specializzata in progetti educativi in situazioni di emergenza sociale, interviene in questo contesto al fianco delle associazioni Amal for Education e New Life for Children, garantendo una concreta opportunità di istruzione e integrazione a 550 bambini rifugiati, attraverso l’adeguata formazione del personale docente.

L’8 aprile a Roma, correndo con la Fondazione Paoletti, si può contribuire a sostenere questo preciso impegno.

Il kit completo della corsa è disponibile sul sito www.run4children.it. La donazione di 20 euro comprende la quota di partecipazione alla Maratona 2018, il kit ufficiale e una t-shirt della Fondazione Paoletti. Sul sito è inoltre presente un'area riservata ai partecipanti con consigli utili e proposte di allenamento per prepararsi al meglio all’impresa.

Si può ritirare il kit della corsa da giovedì 5 a sabato 7 aprile, dalle ore 10 alle 20, presso lo stand della Fondazione Paoletti al Convention Center La Nuvola (viale Asia 40, Roma).

La partenza è fissata alle ore 8 di domenica 8 aprile presso la piazza Madonna dei Monti.

Per maggiori info sul progetto e per iscrizioni: www.run4children.it



_©Angelo Antonio Messina