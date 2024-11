Il 15 novembre, nella prestigiosa galleria di Patrizia Anastasi, situata in viale Giuseppe Mazzini 1, a Roma, l’eclettico artista White King, classe 1995, vi invita ad un’esperienza unica, a partire dalle ore 18:00, per l’inaugurazione della straordinaria mostra personale “L’Arte Impossibile”.

In questa occasione esclusiva, avrete l’opportunità di ammirare la sua seconda “Opera del Destino”, un’opera che promette di rapire l’anima e di sfidare i confini dell’immaginazione. Il 16 ottobre 2023 l’Artista ha ricevuto il Premio “Arte e Gusto”, di Loredana Paolesse, come “Eccellenza Italiana 2023” nel campo pittorico, presso la città di Roma Capitale, nella sala Di Liegro, a Palazzo Valentini. Con l’occasione, è stata esposta l’opera “Il Leone”. Alcune opere dell’artista, tra cui “Il Leone”, considerato il simbolo emblematico del concetto di “arte pura”, sono state esposte, in una sala dell’Hilton Molino Stucky Venice, durante il Festival del Cinema di Venezia, nel corso del quale è stato insignito anche del premio Starlight International Cinema Award, per le riprese straordinarie che uniscono l’arte ad una esclusiva opera audiovisiva. Tra i traguardi già raggiunti, dall’artista White King, troviamo una personale allo spazio Margutta e diverse esposizioni nei templi sacri dell’arte made in Italy, che hanno portato le opere di White King ad una crescente richiesta. Tutto ciò, unito ai diversi riconoscimenti, inseriscono questo giovane artista romano nella top ten degli artisti italiani viventi.

“Il Leone” e la seconda “Opera del Destino” (che sarà esposta durante questa mostra) sono tecnicamente le prime opere Pouring Figurativo Spin Art della storia, sono la realizzazione di ciò che prima era solo idealizzazione del concetto di “arte pura”, caro a molti filosofi e scrittori del passato. La sua è una sperimentazione folle e ardita: all’inizio, le sue opere, circoscritte nell’ambito del disegno e dell’arte digitale, mischiano tecniche di acrylic pouring, pendulum, spin art e acrylic painting. Emerge, presto, l’utilizzo di nuove modalità estetiche, derivate dall’accostamento di tecniche già esistenti come il “Pouring in pouring” o “Pouring on pouring”: i soggetti nascono dallo sgocciolio dell’acrilico, in eccesso, su un quadro precedente. Dall’astrazione all’estrazione: le figure sembrano comporsi da sole, in un processo magico ininterrotto. La scoperta del pouring segna un momento rivoluzionario, quello che gli permette di dare origine ai corpi: White King mostra come ogni essere vivente sia formato da cellule e ricorda il piano di uguaglianza su cui tutti ci collochiamo. Attraverso serie come “Smemagold” e “Lemon Frost”, l’artista ha modo di perfezionare le tecniche, fino a scoprire, prodigiosamente, dove l’ha condotto la sua mano. All’inaugurazione del 15 novembre, il giovane artista omano sarà celebrato da un’affluenza straordinaria di personalità del mondo dell’arte e di molte celebrities, a testimonianza della grande stima che suscita. L’atmosfera del vernissage sarà ulteriormente arricchita dalla musica di Daniela Martani alla consolle e dal talento di Francesco Mistretta al sax, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Organizzazione dal celebre PR Alfonso Stani, il quale promette di rendere questo evento esclusivo in una serata indimenticabile. Vi aspettiamo venerdì 15 novembre, dalle ore 18:00, per brindare insieme all’inaugurazione della mostra personale di White King. La mostra sarà visitabile anche il giorno 16, dalle 11:30 alle ore 19:00, presso la galleria Patrizia Anastasi Arte Viale Giuseppe Mazzini n 1, Roma.