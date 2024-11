Corso online in critical writing – School for Curatorial Studies Venice

Dal 25 novembre al 19 dicembre 2024 Termine iscrizioni 15 novembre 2024



Per operare nel mondo dell’arte è indispensabile saper scrivere un testo critico. La capacità di elaborare uno scritto ben strutturato è, infatti, un valore aggiunto insostituibile sia per coloro che desiderano intraprendere una carriera in un ufficio stampa o in redazioni di riviste e giornali di settore, sia per chi ambisce a scrivere testi in qualità di critico d’arte o curatore di mostre.





FINALITÀ

Il corso online di scrittura critica della School for Curatorial Studies Venice offre approfondimenti preziosi per sviluppare al meglio il proprio pensiero critico. Il corpo docenti è costituito da studiosi e professionisti di spicco che condividono con i partecipanti le loro competenze nel mondo dell'arte garantendo attenzione individuale e feedback necessari per permettere di operare con successo. Lezioni, video e letture settimanali, nonché esercizi da svolgere a casa, sono integrati a discussioni e confronti coordinati dai docenti per offrire un'esperienza flessibile, interattiva e completa.



IL PROGRAMMA

La critica d'arte è essenziale per lo sviluppo di un pensiero dinamico e stimolante. Nel campo della pratica curatoriale e artistica, delle buone capacità di scrittura combinate a una mentalità critica sono un vantaggio che agevola su svariati livelli. Riuscire a strutturare con successo un testo per un progetto espositivo, scrivere un saggio per un catalogo, elaborare un comunicato stampa sono tra gli obiettivi da raggiungere con questo corso. Durante questo percorso insieme ci dedicheremo alla stesura di recensioni critiche di mostre d’arte e impareremo come formulare un'idea con chiarezza. Analizzeremo e valuteremo l'arte e la sua esposizione in modo ponderato e significativo. I metodi critici da applicare a seconda della finalità (rivista d'arte, giornale, blog, ecc.) verranno discussi con una serie di esempi ed esercizi pratici.

La stesura dei testi verrà guidata passo per passo in tutte le fasi del percorso assistendo i partecipanti in uno sviluppo creativo del proprio stile. Per scrivere sull'arte non ci sono dei modelli ma per distinguersi con successo è necessario conoscere alcune fondamentali nozioni che verranno fornite allo studente così che potrà operare con professionalità nel mondo dell’arte.



DOCENTE

Il corso sarà tenuto Elena Bordignon - ideatrice e direttrice del magazine ATPdiary - e da numerosi ospiti professionisti del settore.

Il corso ha una durata di 24 ore e si svolge online nel corso di 12 giorni con 2 ore di lezione al giorno. 3 giorni a settimana per un totale di 4 settimane. Il corso avrà inizio lunedì 25 novembre 2024. Si svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ogni lunedì, martedì e giovedì.



MATERIE DI STUDIO

Sistema dell’arte: chi sono i protagonisti / ruoli

Panoramica Italiana: Artisti / curatori / galleristi / direttori di musei

Sistema dell’arte:

critici d’arte

giornalisti d’arte

testate d’arte

fiere

cataloghi

Tipologie di scrittura - riviste:

news

recensione

testo critico

intervista

L’arte contemporanea nel web:

facebook/ instagram/ twitter



COME ISCRIVERSI

Al termine del corso ti verrà rilasciato un Certificato della School for Curatorial Studies di Venezia, una delle più prestigiose istituzioni nel campo della curatela e riconosciuta in tutto il mondo.

Per iscriversi compilare il MODULO DI ISCRIZIONE da inviare entro il 15 novembre 2024 accompagnato del CV alla mail: [email protected]

Il corso è valido per la richiesta di crediti formativi ed è a discrezione delle singole università il numero di crediti elargiti.

Programma_Workshop in Critical Writing_School for Curatorial Studies Venice.pdf

Costo: La quota di iscrizione al corso è di 290,00 euro + 100 euro di iscrizione all’associazione per un totale di 390,00 euro.







