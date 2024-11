Inter da record: non segnava cinque reti in 45′ da sessant’anni. A Verona finisce 0-5

Record decisamente invidiabile per un’Inter che sta approfittando a man bassa delle difficoltà difensive di un’inqualificabile Hellas Verona, che ha steso un tappeto rosso sulle percussioni offensive nerazzurre nella zona centrale. Le cinque reti segnate nel primo tempo, che valgono il momentaneo 5-0 al Bentegodi, rappresentano un record assoluto eguagliato dai nerazzurri: non segnavano così tanto dal 1° marzo 1964, quando la Grande Inter chiuse sul 5-1 contro la Sampdoria. Subito Correa, doppietta di Thuram e poi De Vrjj e Bisseck.

Lo svela Opta, che certifica anche un risultato ragguardevole per Marcus Thuram: il francese ha firmato quattro marcature multiple in questo torneo (al pari di Harry Kane), soltanto Robert Lewandowski ne conta di più (cinque) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

L’Inter di “riserva” dilaga a Verona. Nonostante alcune assenze importanti, nella 13.ma giornata di Serie A la squadra di Inzaghi travolge l’Hellas 5-0 e si porta momentaneamente in vetta alla classifica a quota 28 punti. Al Bentegodi ai nerazzurri basta il primo tempo per mandare in tilt gli uomini di Zanetti e segnare indelebilmente la gara. Correa (17′) apre le danze con un bel tocco sotto, poi Thuram (22′ e 25′) firma una doppietta e De Vrij (31′) e Bisseck (41′) arrotondano il risultato mandando i Campioni d’Italia negli spogliatoi in vantaggio di cinque reti e trasformando la ripresa in una formalità.



Tra Milan e Juventus vince la noia

Finisce 0-0 Milan-Juventus, sfida senza reti ma anche priva di emozioni e occasioni. Le due squadre si annullano e se per i bianconeri rimaneggiati dalle assenze è comunque un altro pareggio in uno scontro diretto, i rossoneri restano distanti dal drappello di testa e rischiano di perdere ulteriore terreno.





L'Atalanta non si ferma più: battuto anche il Parma 3-1, è la 7ª vittoria di fila

Termina sul risultato di 1-3 la gara del Tardini tra Parma e Atalanta, valida per la tredicesima giornata di Serie A. La Dea conquista la settima vittoria consecutiva in campionato, agganciando l'Inter in vetta alla classifica a quota 28 punti, in attesa che giochi il Napoli domani contro la Roma.

Gli orobici partono forte sbloccando subito il match col solito Retegui (4') su assist di Bellanova. Il Var annulla un gol a Lookman ma a fine primo tempo gli orobici trovano comunque il raddoppio con Ederson (39') che deve solo spingere in rete il passaggio di Ruggeri. Nella ripresa il Parma reagisce subito accorciando le distanze con un grande assolo di Cancellieri (49'), l'Atalanta però risponde di nuovo con Lookman (75') che chiude i discorsi concretizzando il cross di Cuadrado con un tiro al volo di mancino.



Napoli-Roma, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dovbyk. All. Ranieri



Serie B, cambio al vertice: Sassuolo show, Pisa sorpassato

La 14a giornata della Serie B ci consegna un inatteso sorpasso in vetta. Il derby toscano contro la Carrarese è fatale per il Pisa, che resta in dieci dal 26′ (espulso Touré) e resiste fino all’89’, quando Bouah firma l’1-0. Ne approfitta subito il Sassuolo, che travolge la Salernitana (4-0) e scavalca la precedente capolista: 31 punti per Grosso e 30 per il Pisa. Finiscono in parità Catanzaro-Mantova (2-2) e Juve Stabia-Brescia (0-0).