Formazione professionale: nuova modulistica per i contributi L 40/87.

Modulistica aggiornata e istruzioni operative 2022 per le richieste di contributo Legge 40/1987 per gli enti privati che erogano formazione professionale.

Il Ministero del lavoro ha comunicato sul proprio sito l'aggiornamento delle istruzioni e del modello per le domande di contributo 2022 agli enti privati gestori di attività finalizzate alla formazione professionale di cui alla Legge n. 40/1987.





Contributi legge 40 1987 a chi spettano

I contributi sono riservati in particolare agli enti che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, (formazione professionale per le attività lavorative) e sono destinati alla copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti stessi, non coperte da contributo regionale.

I requisiti che gli enti devono possedere sono: