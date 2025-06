Diana Bracco è una delle figure più influenti e poliedriche dell’industria italiana, con una carriera che unisce eccellenza imprenditoriale, responsabilità sociale e promozione della cultura scientifica.



Diana Bracco: formazione e incarichi professionali. Laureata in Chimica all’Università di Pavia, Diana Bracco entra nel 1966 nell’azienda di famiglia, il Gruppo Bracco, multinazionale attiva nella diagnostica per immagini e nei servizi per la salute. Da allora, il suo percorso professionale è stato segnato da una crescita continua, tanto da diventare nel 1999 Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, succedendo al padre Fulvio. Grazie alla sua visione strategica e alla capacità di guidare il cambiamento, ha portato l’azienda a diventare un punto di riferimento a livello internazionale: oggi, il Gruppo Bracco vanta un fatturato di 1,8 miliardi di euro, 3.700 collaboratori e collaboratrici e un portafoglio di più di 2.000 brevetti. Oltre a guidare l’azienda di famiglia, è anche Presidente e AD del Centro Diagnostico Italiano e Presidente della Fondazione Bracco, impegnata nelle tre aree della cultura, della scienza e del sociale, con particolare attenzione a giovani e donne. Nel corso della sua carriera, Diana Bracco ha ricoperto ruoli di grande responsabilità. È stata Vicepresidente di Confindustria con delega a Ricerca e Innovazione in tre diversi mandati (2000-2003, 2008 e 2012), è stata la prima donna a presiedere sia Federchimica (2003-2005) sia Assolombarda (fino al 2009). Ha inoltre presieduto l’Expo Milano 2015, ricoprendo altresì il ruolo di Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia e lanciando il progetto “Women for Expo”, che ha posto al centro dell’evento internazionale il tema del ruolo femminile nello sviluppo sostenibile.

Diana Bracco: un impegno che unisce impresa, cultura e responsabilità sociale L’imprenditrice ha anche ricoperto posizioni di rilievo in numerosi organismi e fondazioni: è stata membro del B20 ITALY 2021 e Ambassador per il Women Empowerment, Presidente del Cluster Nazionale Scienze della Vita - ALISEI, Vicepresidente della Camera di Commercio di Milano e oggi è attiva nel Consiglio Direttivo nazionale di Confindustria, nella Fondazione Fiera Milano e nella Italy China Council Foundation. L’impegno di Diana Bracco si estende anche al campo sociale, culturale ed educativo. Ha presieduto Sodalitas (2007-2016), è fondatrice e Presidente della Fondazione Bracco e ha promosso diverse iniziative per la responsabilità sociale d’impresa. Siede nei Consigli di Amministrazione dell’Università Bocconi, dell’Accademia Teatro alla Scala (Vicepresidente) ed è stata la prima italiana a far parte del Trustee’s Council della National Gallery of Art di Washington (2011-2015). Nel corso della sua carriera, Diana Bracco ha ricevuto numerosi riconoscimenti: tra questi, la laurea honoris causa in Farmacia (Pavia, 2001), in Medicina (Cattolica, 2004), il Dottorato di Ricerca honoris causa in Biologia Applicata (Messina, 2023), il titolo di Cavaliere del Lavoro (2002), la Medaglia d’Oro del Comune di Milano (2002) e l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica (2004). Più recenti il Premio Impresa e Sport dell’USSI e la Medaglia d’Oro della SIRM.