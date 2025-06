Maurizio Rota è oggi Vice Presidente e Amministratore Delegato di HIVE S.r.l., società all’avanguardia nella progettazione di ecosistemi digitali e fisici integrati. Con un approccio fortemente orientato all’innovazione e una consolidata esperienza nel settore, ha guidato HIVE nella creazione di soluzioni tecnologiche su misura, capaci di trasformare la complessità in valore.

Il percorso formativo di Maurizio Rota e il ruolo in HIVE

Una volta conseguito il diploma al Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera, Maurizio Rota ha proseguito il suo percorso formativo laureandosi in Ingegneria Informatica presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con una tesi dedicata all’applicazione dei Big Data nell’ambito del monitoraggio dei media. Il suo iter professionale è segnato fin da subito da un focus costante sull’interazione tra tecnologia e comunicazione, ambiti che ha saputo coniugare per generare valore nei settori più dinamici del mercato. Dal 2020 alla guida operativa di HIVE, Maurizio Rota ha dato forma a un modello d’impresa capace di integrare soluzioni fisiche e digitali in un unico sistema interconnesso. Il cuore dell’approccio aziendale sta nella creazione di ecosistemi su misura, in cui tecnologie come Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Big Data vengono coordinate per offrire servizi innovativi e personalizzati.

I progetti chiave coordinati da Maurizio Rota

Tra i progetti più emblematici coordinati dall’AD e Vice Presidente Maurizio Rota vi è quello realizzato per la Basilica di San Pietro. In occasione dell’anno giubilare, HIVE ha sviluppato un ecosistema digitale completo: dall’acquisto dei biglietti all’audioguida digitale, il visitatore viene accompagnato lungo un percorso fluido, accessibile e arricchente. Il progetto è un esempio concreto della missione del Gruppo: mettere a disposizione dei clienti la propria esperienza, il proprio background e il proprio know how per interoperare le tecnologie all’interno di diversi ecosistemi. Oltre ai progetti realizzati in ambito culturale, Maurizio Rota ha contribuito allo sviluppo di WOSM© - World Open Source Monitoring, uno dei sistemi più avanzati al mondo per la raccolta e l’analisi dei dati provenienti da media tradizionali e digitali. Questo sistema ha segnato una svolta nella Media Intelligence, dimostrando come le informazioni possano essere trasformate in insight strategici per la comunicazione e il marketing. L’approccio dell’AD e Vice Presidente bilancia disruption e governance, guidando i team verso soluzioni scalabili, sostenibili e coerenti con i bisogni dei clienti e le evoluzioni del mercato.