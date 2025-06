L'Ucraina ha messo a segno uno dei più audaci attacchi del conflitto in corso, colpendo in profondità il territorio russo con un'operazione segreta che ha distrutto oltre 40 aerei militari russi. A riferirlo è un alto funzionario della sicurezza ucraina, rimasto anonimo, all'Associated Press. Un'azione pianificata per più di un anno e mezzo, con droni trasportati via camion, nascosti in container, all'interno del territorio russo.

Secondo la fonte, l'attacco è stato direttamente supervisionato dal presidente Volodymyr Zelenskyy e ha preso di mira più aeroporti strategici russi. Tra i bersagli colpiti figurano aerei radar A-50 e bombardieri Tupolev Tu-95 e Tu-22M, utilizzati da Mosca per lanciare missili e coordinare operazioni aeree contro l'Ucraina. In totale, i droni ucraini avrebbero distrutto o danneggiato 41 velivoli.

Il Ministero della Difesa russo ha confermato l'attacco, dichiarando che cinque aeroporti sono stati colpiti. Droni FPV hanno causato danni e incendi nelle basi aeree delle regioni di Irkutsk e Murmansk, a oltre 4.000 km dai confini ucraini, mentre altri attacchi sono stati respinti nelle regioni di Amur, Ivanovo e Ryazan.

Questo attacco arriva a ridosso di nuovi colloqui di pace previsti per lunedì a Istanbul. Zelensky ha annunciato che la delegazione ucraina sarà guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov, ribadendo anche l'impegno del paese a difendere la propria indipendenza.

The attack today on Russian airports in brief :



1. 20 foot/ 6 meter steel containers were retrofitted in Chelyabinsk.

Driven by truck to a location adjacent to each Airport



2. 30 drones per unit



3. Operator(s) were not on site . DRIVERS and 1 passeneger per truck at minimum.… pic.twitter.com/KGVP9uSg95