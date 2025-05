Organizzato dall’I.P.A. (Internation Police Association) in collaborazione con Ancupm ed il patrocinio del Comune di Milazzo si è svolto dalle ore 8:00 alle 13:00 un incontro sugli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.

In particolare ci si è soffermati sul muovo articolo 193, sulla mobilità elettrica, sul rilevamento della velocità e sull’inasprimento delle sanzioni per chi viene sorpreso alla guida in condizioni psico-fisiche alterate per uso di alcol o sostanze stupefacenti.

Dopo i saluti del Sindaco Pippo Midili (è presente anche l’Assessore alla Polizia locale Francesco Coppolino) e l’introduzione del Comandante della Polizia locale Giacomo Villari, relazionerà Maurizio Marchi, comandante della Polizia Municipale di Gambettola (F.C.). Un ampio spazio è stato riservato al “Question Time”, durante il quale i partecipanti hanno rivolto domande al relatore.