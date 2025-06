Si è tenuto questa mattina, giovedì 26 giugno alle ore 10:00, presso l’Aula Convegni di Via M. Coppino n. 18, l’incontro tra l’ERSU di Sassari e i rappresentanti delle associazioni studentesche universitarie destinatarie del contributo per l’anno in corso.

I presidenti delle associazioni sono stati accolti dal Presidente dell’Ente, Dott. Daniele Maoddi e dal Direttore del Servizio Amministrativo, Avv. AntonfrancoTemussi.

Erano inoltre presenti la Responsabile dell’Ufficio per il Diritto allo studio e le attività culturali, Claudia Sanna e i colleghi Daniela Addis e Alberto Serra.

L’incontro è stato l’occasione per formalizzare la consegna, da parte delle associazioni, del modulo di accettazione del contributo assegnato, in seguito all’approvazione della Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. 530 del 20 giugno 2025, con la quale è stata accolta la richiesta di erogazione del sostegno economico.

L’importo attribuito a ciascun gruppo o associazione è stato definito sulla base del punteggio assegnato dall’apposita Commissione durante la fase di valutazione dei progetti presentati.

“Crediamo fermamente nel valore della partecipazione studentesca alla vita sociale e culturale del territorio e in questo senso le associazioni sono cuore pulsante della vita universitaria attraverso le loro tante e valide iniziative ” – ha dichiarato il Presidente dell’ERSU, Daniele Maoddi. “Il sostegno dell’ERSU alle attività promosse dalle associazioni è un modo concreto per rafforzare il diritto allo studio e incentivare il protagonismo degli studenti e delle studentesse nel contesto accademico e cittadino.”

L’Ente rinnova il proprio ringraziamento a tutte le associazioni per l’impegno e la qualità delle proposte presentate e auspica una sempre più proficua collaborazione nella realizzazione di iniziative a beneficio della comunità studentesca.