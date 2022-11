Incredibile il risultato della prima partita del Gruppo C di Qatar 2022 tra Argentina e Arabia Saudita. L'undici guidato da Messi e Scaloni è stato sconfitto per 2-1 dagli sconosciutissimi sauditi del CT Herve Renard.

È stata l'Argentina ad andare in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Messi al 10' del primo tempo. L'albiceleste ha poi continuato a premere, creando numerose occasioni pericolose, fino ad ottenere il gol del raddoppio con Lautaro Martinez. Gol che però è stato annullato. Da quel momento la partita è girata a favore dei sauditi che, nei primi minuti del secondo tempo, al 48' e al 53', con due azioni di rimessa di Saleh Al-Shehri e Salem Al Dawsari riescono a ribaltare il risultato portandolo sul 2-1 definitivo.

L'undici di Scaloni, quasi inutile sottolinearlo, si è riversato in avanti, ma il muro saudita ha retto benissimo a ogni attacco, in una partita infinita, con l'ennesimo interminabile recupero che ormai corrisponde ad un tempo supplementare.

Per Lionel Messi, 35 anni e 151 giorni, il gol siglato oggi su rigore, gli permette di diventare il secondo marcatore più anziano dell'Argentina in una partita di Coppa del Mondo, dietro a Martin Palermo, che nel 2010, quando aveva 36 anni e 227 giorni, segnò contro la Grecia.

Per la stampa argentina sconfitta odierna della squadra di Messi, Di Maria, Lautaro Martinez..., tra le favorite per arrivare in finale, è stata definita un "batacazo histórico".





Crediti immagine: twitter.com/SportsCenter_nt/status/1595026204569968643