Il 2 e il 3 gennaio in Arabia Saudita si sfideranno le quattro squadre semifinaliste, la prima partita sarà tra Inter e Atalanta, mentre la seconda tra Milan e Juventus.

La prima semifinale è lo scontro tra le due squadre più in forma del momento. L'Inter, che in stagione ha perso solo 2 partite, si troverà difronte la squadra di Gasperini, che viene dal pareggio a Roma contro la Lazio. La sfida che ci attende sarà sicuramente ricca di emozioni con le due squadre che si sfideranno a viso aperto. Il pronostico secondo me sarà una vittoria dell'Inter di misura sulla squadra bergamasca per 2 a 1 ai supplementari.

Il giorno seguente si sfideranno la squadra bianconera e la squadra di Conceicao, appena arrivato sulla panchina rossonera. Questa sfida è tra due squadre in difficoltà con non pochi problemi però sicuramente ognuna delle due squadre si batterà con tutto quello che ha per avere una possibilità di vincere la Supercoppa.

Il pronostico secondo me sarà una vittoria della squadra di Motta sempre di misura per 1 a 0, con cui arriverà l'ennesima sconfitta della squadra lombarda in stagione.